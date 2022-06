MILOVAN JOVANOVIĆ: Povratak levice u Južnoj Americi

Bivši gerilac Gustavo Petro ima velike šanse da postane prvi levičarski predsednik u istoriji Kolumbije. On je, u prvom krugu predsedničkih izbora, u ime levičarske koalicije „Istorijski pakt“, osvojio najviše glasova, tako da će 19. juna, u drugom krugu, voditi bitku protiv „kolumbijskog Donalda Trampa“, populiste i centriste Rodolfa Hernandeza.

Ukoliko pobedi i postane predsednik Kolumbije, Petro će nastaviti uspon levice, koja od 2018. godine dobija izbore u brojnim državama Latinske Amerike.

Pobeda Andresa Manuela Lopeza Obradora 2018. na predsedničkim izborima u Meksiku pokrenula je novi talas promena i povratak latinoameričkih levičara na vlast. On je uspeo da trijumfuje iako je poražen u dve prethodne predsedničke trke - 2006. i 2012.

Godinu dana kasnije, u Argentini vlast preuzimaju peronisti (nacionalizam, korporativni socijalizam) s predsednikom Albertom Fernandezom na čelu, a 2020. u Boliviji izbornu pobedu, na svim nivoima, odnosi Pokret za socijalizam Eva Moralesa. Njegov sledbenik Luis Arse postaje predsednik Bolivije.

U julu prošle godine najveće iznenađenje priredio je radikalni levičar Pedro Kastiljo, koji je u drugom krugu predsedničkih izbora tesno pobedio favorizovanu Keiko Fudimori i tako postao predsednik Perua.

Siomara Kastro je u novembru pobedila na izborima i tako postala predsednica Hondurasa, a u decembru iste godine lider levičarskog izbornog saveza „Podržavam dostojanstvo“ i bivši vođa studenata Gabrijel Borić postaje novi predsednik Čilea.

Do nestanka podrške i pada desnih režima doveli su korupcija, nezaposlenost, velike socijalne razlike, društvena nejednakost, siromaštvo, niske plate i penzije, katastrofalno stanje u zdravstvu, školstvu i sudstvu, te izneverena obećanja. Dakle, fenomen povratka na vlast levice u zemljama Južne Amerike nije iznenađenje i mogao se očekivati.

U drugom krugu izbora kolumbijski birači odlučivaće između dva kandidata koji su protivnici establišmenta. U tom kontekstu ovi izbori liče na prošlogodišnje u Čileu na kojima je slavio Borić. Petro je biračima obećao zaokret prema zelenoj energiji, smanjenje nejednakosti i sprovođenje mirovnog plana koji je 2016. kolumbijska vlada potpisala s gerilskom grupom FARC, nakon čega je okončan građanski rat dug pola veka.

Trećeplasirani u prvom krugu izbora Federiko Gutijerez, ekstremno desni kandidat koalicije „Tim za Kolumbiju“ blizak odlazećem, kompromitovanom i nepopularnom predsedniku Ivanu Dukeu, podršku je pružio Rodolfu Hernandezu, što, prostim sabiranjem, znači da dva kandidata desnice imaju više glasova od Petra. To, međutim, ne znači da će birači u drugom krugu tako raspodeliti svoje glasove. Upravo to ovu izbornu utakmicu čini vrlo neizvesnom. Ukoliko Petro pobedi i postane predsednik Kolumbije, to će biti još jedan u nizu udaraca populističkim i desničarskim režimima širom Južne Amerike.