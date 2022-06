FAMOZNO SVETISLAV BASARA: What you see is qwrz

Kao što Politiku, a.k.a. Rotopalanku, smatram malignijom od Informera i Aloa - kasnije ću pojasniti zašto - tako RTS, a.k.a. Nadzemnu septičku jamu u Takovskoj 10, smatram pogubnijom od Pinka i Happyja.

Za Informer, Alo, Pink i Happy važi pravilo what you see is what you get, što će reći da uprkos tome što svi ti mediji lažu, bulazne, manipulišu i maste bez mere i granice, u njima nema nikakve laži, nikakve prevare. Oni najiskrenije i najotvorenije lažu. Nikoga ko neće da bude izlagan, izmanipulisan, izbulažnjen ti mediji neće izlagati, izmanipulisati i izbulazniti. Tim pre što u ono što štampaju i emituju ne veruju ni uredništva, a kamoli čitalaštva/gledalaštva pomenutih medija.

Varanje, verovanje, samozavaravanje i prilagođavanje političke realnosti potrebama dana (i guzica) vrlo su stari opšteljudski zanati, samo što su u Srbiji dovedeni do savršenstva. Ono što su u svetu automobila BMW i majbah, to su u svetu informisanja Informer, Alo, Pink i Happy. Povremeno, kad se situacija usložni, pa ti mediji postupe ko pobednik Le Mana, Haso - koji je osvojio Gran pri tako što je, kad su ostali vozači pritisnuli gas do daske, skinuo dasku pa pritisnuo - dođem u napast da skinem kapu i uskliknem: bravo, majstori.

Pravilo what you see is what you get ne važi za Rotopalanku i RTS. Tu dobijaš isto što dobiješ od Informera, Aloa, Pinka i Happyja - ponekad i mnogo gore - ali na prvi pogled vidiš nešto drugo. Sadržaji Rotopalanke i RTS - deci, omladini, radnicima, seljacima i poštenoj inteligenciji izgledaju upeglano, pristojno, na momente čak i profesionalno, ali ispod napisanog/emitovanog na sav glas vrišti jadno i bedno stanje duha, istovetno Informerovom. Tabloidne novinčine i televizije obmanjuju one koji žele da budu obmanuti, Rotopalanka i RTS varaju one koji bi hteli da budu pristojni i objektivno informisani.

Na ovdašnjoj histeričnoj medijskoj sceni, tabloidne novine, tabloidne televizije, Rotopalanka i RTS imaju uloge poznate u američkim krimi-filmovima kao good cop, bad cop. Bad cop te mlati, good cop te teši i nudi cigaretom i na kraju udruženim snagama iznude priznanje. Kao što ovdašnji tabloidi u saradnji sa Rotopalankom i RTS-om iznude javno mnjenje.

Transponovano sa medijske na političku scenu, tabloidi su Šešelj, od kog koga dobijaš ono što vidiš, dočim su Rotopalanka i RTS Koštunica, kod koga vidiš ono što dobijaš od Politike i RTS-a, ali pride dobiješ i qwrz u dupe.

Tek sada dolazimo do teme naše današnje kolumne - upornog neprikazivanja filma „Quo vadis, Aida“ na RTS-u. Ostaće mi nejasno zašto je Jasmili Žbanić toliko stalo da taj sjajni film bude prikazana u TV septičkoj jami, tim pre što su manje-više svi u Srbiji film pogledali onlajn, kladim se da su ga pogledali i Bivši Bujke i urednik filmskog programa. Kladim se, takođe, da Visoki Vučić nije naredio „ne prikazujte Aidu“. Bilo bi dobro da Visoki naredi da se Aida prikaže. Čisto da bi RTS-ovi ženski polni organi muškog pola javno pokazali pychke.