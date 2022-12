VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Brutalna poruka

Po svemu sudeći, ulazimo u fazu kada je oružani sukob sve izvesniji i kada se skidaju rukavice. Ne našom voljom, već voljom onih koji sve čine da zatru srpsko ime na Kosovu i Metohiji. Srbija tu nema mnogo izbora i biće prinuđena adekvatno da odgovori kako bi zaštitila srpski narod. U slučaju da se to dogodi, a svakako boga molimo da do sukoba ne dođe, jer ko rat želi u kući, neka mu bude, to je momenat kada milosti više nema. Pošto su sva moguća diplomatska rešenja otišla niz vodu, ostaje kao poslednji čin da se pošalju odlučne i jasne poruke kako bi se eventualno sukob sprečio. Srbija će morati da Kurtiju takvu poruku pošalje, a suštinski nju bi trebalo najpre Kfor i Euleks da shvate kao krajnje ozbiljnu. Poruka bi glasila ovako:

- Gospodo, dolazite u fazu kada prelazite crvenu liniju. Budete li je kojim slučajem prešli, a to praktično znači da pokrenete oružanu akciju protiv srpskog naroda i da krenete da ubijate i proterujete Srbe, bićemo prinuđeni tako da vam odgovorimo da će iza tog odgovora ostati spržena zemlja. Drugog izbora nemamo. Savetujemo vam da se ne igrate sa vatrom.

Znači, poruka mora da bude vrlo precizna, nedvosmislena i da ne ostavlja ni najmanji prostor da će biti drugačije.

Naravno, niko normalan ne želi ovaj scenario. Bez ikakve dileme, naša vojska i policija ovakav odgovor u praksi imaju kapacitet da pruže. Nemojte ni najmanje da sumnjate, s obzirom na činjenicu koliko smo poslednjih godina naoružali vojsku, da bi naš odgovor zaista mogao da dovede do toga da kod neprijatelja ne ostane ni kamen na kamenu. No kome je to u interesu i zašto se igra sa sopstvenim opstankom? Ovo pitanje najpre bi morali Šiptari da postave svom političkom rukovodstvu, kao i onim strukturama na Zapadu, posebno zemljama Kvinte i Nemačkoj, koje ih guraju u ovu suludu avanturu. Zar vam je cilj, gospodo, da bezrazložno ginete? Zar vam je cilj da vam deca dodatno odlaze s Kosova trbuhom za kruhom? Zar vam je cilj neizvesna budućnost? Pogibija najmilijih? U vašim glavama, gospodo, morate da raščistite da ovo nije Srbija iz devedesetih. Drastično su se svetske okolnosti promenile i nemojte više da računate na bezrezervnu podršku kompletnog zapadnog sveta. Samim tim, vaši snovi o vojnoj intervenciji prema Srbiji su besmisleni, jednako kao i vaša želja da apsolutno očistite Srbe s KiM. Morate se suočiti sa surovom realnošću da bi potencijalni sukob u koji vas gura vaše iracionalno rukovodstvo po vas bio katastrofalan. Srbiji bi svakako naudio, jer bi nas ekonomski osakatio, ali po same Šiptare na KiM imao bi još teže posledice. Najpre zato što na tom prostoru ne postoji nikakva ekonomija, osim perionica i kockarnica ne radi ama baš ništa, te još ako bi rat otpočeo, bežanija normalnog sveta kome je rata i nemaštine preko glave bila bi drastična. Zašto bi neko imao želju da živi na prostoru gde prašte granate i ginu ljudi? Posebno ako shvatite da vas je u taj avanturizam uvukao čovek koji nije umeo ništa normalno da vam ponudi, već vam je isključivo kandidovao mržnju prema Srbiji kako bi opstajao na vlasti. Zato naša poruka mora da bude brutalna, jer to je naš poslednji adut da se sukob izbegne i da se avanturisti iz Prištine dozovu pameti, a da se istoj dozovu i oni koji Kurtija i teraju da uđe u sukob.