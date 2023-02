VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Sva sredstva su dozvoljena

Zanimljivo, našim vrlim patriotama jedan od uzora među evropskim političarima je Viktor Orban. Slažem se, čovek pokušava da u ovim suludim vremenima sačuva makar privid nezavisne politike Mađarske, inače članice EU i NATO. S tim u vezi, Orban se često protivi novim paketima sankcija protiv Rusije, izričito je protiv produbljivanja sukoba Evrope s Rusijom, izbegava da osudi Putina... Ipak, Viktor Orban i Mađarska su uveli sankcije Ruskoj Federaciji. Razumljivo, Mađarska je, još jednom da se podvuče, članica EU i NATO.

No, hajde da pređemo na jednu drugu državu koja nije članica ni Evropske unije ni NATO, ali je pod njihovom potpunom kontrolom. Pogađate, reč je o Bosni i Hercegovini, koja je takođe uvela dobar deo sankcija Rusiji, bez obzira na to koliko se Mile Dodik tome oštro protivio. Njegovo protivljenje, dobrim delom iskreno, ali dobrim delom i malo za javnost, jer je Dodik apsolutno svestan dokle u datim okolnostima može da se pruži, nije urodilo preterano plodom. BiH je uvela sankcije Rusiji - neke je realizovala, neke nije, ali ih je uvela.

Uprkos ovim činjenicama za Orbana i Dodika, našim tzv. patriotama oni su draži i prihvatljiviji od Vučića, koji je za njih izdajnik, a koji predstavlja jedinu, boldovano i podvučeno, jedinu zemlju u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji. Postavlja se pitanje - gde je tu realno sagledavanje situacije? Po čemu je to Orban, kao neko ko je uveo Rusima sankcije, prihvatljiv, a Vučić, koji nije i neće da ih uvede, nije prihvatljiv tzv. patriotama koje nam svaki dan sole pamet o izdaji?

Ludilo dalje narasta, pa vidimo da soroševskim medijima postaju prihvatljive tzv. patriote koje su označene kao proruske kada pljuju po Vučiću. Recimo, Danas, Nova S i N1 svakodnevno vode oštru kampanju da se sankcije Rusiji moraju uvesti, jer pašće nam nebo na glavu i bićemo izolovani. Međutim, posle serije priloga i tekstova o neophodnosti uvođenja sankcija Rusiji, obavezno ide i „patriotski“ blok pljuvanja po Vučiću, u kom se konstantno navodi da je on izdajnik i da samo što nije braći Rusima zatvorio sve kontakte sa Srbijom. Postavlja se pitanje - gde je tu logika? Gde je ta zajednička nit prozapadne opozicije i lažnih patriota i kvazirusofila? Ta nit je Vučić, odnosno zajednički imenitelj i fiksacija koja mora da se sruši po svaku cenu. Tada je sve dozvoljeno i sve može. Mogu zajedno i NVO „Krokodil“ i Boško Obradović, Obraz i Olenik... Sve može. Sve je paradoksalno u Srbiji. Protestuje se protiv kapitulacije koja ne postoji. Drvlje i kamenje se baca na nekakav plan o kom još niko nije ni razgovarao. Preti se ubistvom ako se nešto potpiše a da nam ništa nije ni ponuđeno da potpišemo. Tako se i komšijski političari, bez obzira na to što su Rusima uveli sankcije, više cene u smislu patriotizma nego ovaj naš koji te sankcije nije uveo, ali je u očima naših „patriota“ izdajnik. Ispadoše oni veći prijatelji Putinu, bez obzira na to što su brže poklekli, dok je ovaj naš izdao Putina tako što sve do danas nije poklekao pod nesnošljivim pritiskom da uvede sankcije. Vučić je izdajnik Kosova, mada je za vreme njegove vlasti 25 zemalja povuklo priznanje nezavisnosti Kosova, ali su patriote oni za čije vlasti je Kosovo proglasilo nezavisnost.

Zaključak je taman takav da Vučiću ništa drugo ne preostaje osim nade da narod ipak ima mozga i da razume o čemu se ovde radi. Protiv njega je sve dozvoljeno. Svaka moguća laž, manipulacija, sve što može da mu našteti. Nebitno da li dolazi sa istočne ili zapadne strane.