ALEKSANDRA JERKOV: Najpristojnija kampanja

Srpska napredna stranka ima običaj da se pohvali svojim pristojnim, parlamentarnim i korektnim pristupom i odnosom prema političkim protivnicima. Tako je pre nekoliko dana u jednom od svojih gostovanja na televiziji s nacionalnom pokrivenošću predsednik za jednog od opozicionih prvaka Đorđa Miketića izgovorio sledeće: „Ovaj čovek je inače... Ja ne smem da govorim o tome. O detaljima, on je jedna ljudska sramota, to smem da kažem i neće me mnogo pitati šta to govorim jer on zna šta ja znam.“ On je tom prilikom i insistirao na tome da je Miketiću bolje da ćuti zbog toga što zna šta to on, Vučić, zna o njemu.

I ne bi to bilo ništa čudno i svelo bi se u korpus, nažalost, uobičajenog javnog diskursa i narativa u politici Srbije, da se sasvim slučajno nije poklopilo tako da je Miketić baš sutradan posle ovih predsednikovih reči sa sebi nepoznatog broja telefona dobio svoju eksplicitnu privatnu fotografiju, nastalu očigledno u intimnom trenutku vođenja ljubavi, uz pitanje: „Da li si na ovo spremio mamu?“. Pitanje aludira na raniju Miketićevu izjavu da je spreman na sve vrste napada i hajke koja će biti organizovana protiv njega i da je na isto to spremio svoju mamu. On se odlučio na jednu hrabru, neuobičajenu i, sasvim sigurno, neočekivanu stvar - sam je objavio poruku koju je dobio, sa sve fotografijom koja mu je stigla, uz poruku da na takva zastrašivanja i pretnje, jer to sasvim sigurno jesu pretnje, nema nameru da pristane. On je u svojim naknadnim izjavama objasnio da mu je pre godinu dana pod veoma čudnim okolnostima obijen stan, da je iz njega odnet računar na kojem se nalazila i ova fotografija i da je bio svestan da se ovako nešto može desiti. Postavlja se, naravno, pitanje ko se u Srbiji može uopšte baviti ovakvim vidom političke borbe. Da li je ovo pristojna kampanja, pristojna komunikacija, da li ovo želimo da prikažemo kao legitiman, poželjan i primeren odnos prema neistomišljenicima? Posebno tada kada dolazi s pozicije moći, kada je očigledno da je njen jedini cilj da zastraši i ućutka one koji se bore protiv onih koji kontrolišu tajnu policiju, službe, sve pozicije moći? Kako je moguće da predsednik nagovesti da zna nešto što bi moglo posramiti opozicionog lidera baš dan pre nego što to nešto baš i ispliva u javnost? Miketić je najavio da će podneti krivičnu prijavu i da će za svedoka pozvati upravo Aleksandra Vučića, koji je na televiziji nagovestio da ima neka saznanja o ovom slučaju.

Ovaj napad na Miketića potpuno je promašen. Teško je poverovati da bi neko od građana ko ne podržava Vučića sada odjednom počeo da ga podržava zbog toga što je Miketić nekad u životu vodio ljubav sa ženskom osobom. Ono što snimak, međutim, jeste postigao, to je da su mnogi koji nisu znali ko je Đorđe Miketić odjednom to saznali, obratili su pažnju na njega, ali saznali su i kojim sve merama vlast ima nameru da se služi u svojim obračunima sa onima koji ne misle drugačije. I kod malog broja ljudi postignuto je nešto potpuno nevezano za političku situaciju. Počeli su da se pitaju kakva bi situacija bila da se, umesto o Miketiću, radi o nekoj političarki. Sasvim sigurno se njoj ne bi oprostila ovakva fotografija. Njoj bi ona upropastila i karijeru i život, kako poslovni, tako i privatni i porodični, sve i da je postupila ovako kao Đorđe Miketić i sama objavila fotografiju jer ne pristaje na ucene.

Mislite o tome.