20 GODINA MIROVNOG SPORAZUMA U SEVERNOJ IRSKOJ: Bil Klinton i Toni Bler među gostima u Belfatu

Bivši američki predsednik Bil Klinton i nekadašnji britanski premijer Toni Bler pridužili su se u Belfastu političarima iz Republike Irske i Severne Irske na obeležavanju 20 godina od potpisivanja sporazuma, kojim je na današnji dan 1998. godine okončano 30-ogodišnje nasilje između katoličkih republikanaca i protestantskih unionista, tokom kojeg je stradalo više od 3.600 osoba.

"Kompromis mora da postane dobra stvar, ne da bude prljava reč, a glasači moraju da prestanu da kažnjavaju ljude, koji prave kompromise, i počnu da ih nagrađuju. Jedina stvar koja bi bila pogubna je da se dopusti da cela stvar propadne, da se vratimo u pakao, umesto da se krećemo ka budućnosti", rekao je Klinton koji je, kao i Bler, učestvovao u pregovorima za postizanje sporazuma.

Rojters podseća da je prošle godine došlo do kolapsa vlade zasnovane na podeli vlasti, koja je u osnovi mirovnog sporazuma, kao i da su političke napetosti pojačane odlukom Britanije da napusti EU jer pojedini irski nacionalisti upozoravaju na rizik od ponovnog uspostavljanja čvrste granice između britanske pokrajine i Irske, što bi moglo da raspali nacionalističke stavove.

Na pitanje irske državne televizije RTE da li postoji opasnost da ponovo dođe do nasilja, bivši američki senator Džordž Mičel, koji je predsedavao u pregovorima, koji su doveli do potpisivanja sporazuma, rekao je da "ništa u životu nije garantovano" "Moramo da budemo veoma,veoma pažljivi", upozorio je on.

Mirovni sporazum, poznat kao Sporazum na Veliki petak, sklopljen je kako bi se okončao sukob pristalica ujedinjenja sa Velikom Britanijom i nacionalista koji su težili ujedinjenju sa Irskom.

Sporazum je transformisao Severnu Irsku, a Irska republikanska armija, koja je bila odgovorna za većinu ubistava, pristala je da preda oružje, dok je britanska vojska rasformirala svoje naoružane kontrolne punktove i povukla se.

