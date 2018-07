OTKRIVENO KAKO FEJSBUK PRIKUPLJA NAŠE PODATKE: Dovoljan je jedan klik na kviz koji svi vole

Stručnjaci za internet bezbednost redovno na mreži pronalaze aplikacije koje zloupotrebljavaju korisničke podatke.



Stručnjak za bezbednost na internetu, Inti De Seukeler, pronašao kviz aplikaciju NameTests.com, koja je javnosti izlagala korisničke podatke više od godinu dana.

On je naveo da bi javaskript potencijalno mogao da otkrije korisnikov Fejsbukov ID, ime i prezime, jezik koji govori, kao i pol, datum rođenja, profilnu sliku, kaver fotografiju, uređaj koji koristi, poslednje ažuriranje informacija, objave i statuse, kao i fotografije i prijatelje.

On takođe ističe da su ovi podaci javno bili izloženi bar od kraja 2016. godine.

Istraživač je pokrenuo sajt, čiji je zadatak bio da zahteva informacije od javascripta gde je NameTests.com uskladištio sve podatke koje je uzeo od korisnika koji su radili kviz "Which Disney Princess Are You? (Koja si Dizni princeza?)".

Otkriveno je da je bila potrebna samo jedna poseta kako bi se pristupilo nečijim privatnim informacijama u periodu do dva meseca. De Seukeler je obezbedio i video dokaz ovog procesa:



On je problem prijavio Fejsbuku u aprilu. NameTests.com je, prema svemu sudeći, ispravio problem krajem juna.

Kurir.rs/Engadget

Foto: Profimedia/Ilustracija

