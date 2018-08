NIŠTA KARTICE I DIGITALNI NOVAC: Nemci najviše vole keš, a pare čuvaju u slamarici!

Prema analizi konsultantske kuće "Barkov", ovo je prvi put da Nemci u kućama drže više od 200 milijardi evra u gotovini.

Statistički gledano, Nemac kod kuće u proseku čuva 2.449 evra u gotovini, a pre deset godina bilo je još duplo manje.

"Ljubav Nemaca prema gotovini je nepromenjena", komentarisao je Peter Barkov dodajući da količina gotovine raste za deset odsto godišnje i pored digitalizacije i sve većih mogućnosti negotovinskog plaćanja. Barkov je ukazao na to da se štednja u bankama ne isplati imajući u vidu prosečnu dnevnu kamatu od svega 0,02 odsto. On ukazuje i na to da i imućni klijenti banaka pokušavaju da izbegavaju kaznene kamate i svoj novac čuvaju u trezorima.

"Bezbedna mesta za čuvanje vrednosti u bankama gotovo su sva rasprodata", rekao je Barkov.

Držanje novca kod kuće umesto u bankama je dalja potvrda da se Nemci protive svim naporima da se fizički novac zameni digitalnim. To se oslikava i u tome da prilikom kupovine, prema pisanju lista Velt, i dalje dominiraju novčanice i kovanice.

Istraživanje kompanije ING pokazuje da su Nemci sa kvotom od 48 odsto plaćanja gotovinom u međuvremenu značajno pretekli evropski prosek od 32 odsto. Najmanji udeo plaćanja gotovinom prisutan je u Francuskoj sa oko 17 odsto. U plaćanju bankomat kartice čine 23 odsto udela, dok kreditne kartice čine svega 19 odsto transakcija.

Ljubav prema gotovini neće se dugo menjati u Nemačkoj, jer, najveći afinitet prema kešu nemaju najstariji u stanovništvu, već mladi.

"Iako plaćanja drugim metodama dobijaju na značaju, neće se u dogledno vreme promeniti odnos Nemaca prema gotovini", navode u studiji eksperti ING.

