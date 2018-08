RUSKE PODMORNICE UPLAŠILE AMERE: Admiral SAD pozvao na obračun u okeanu gde su odlučena dva svetska rata! (VIDEO)

List citira izjavu glavnog komandanta Vojno-mornaričke flote SAD, admirala Džona Ričardsona, koji je u jednom od intervjua naveo da je nedavna aktivnost ruskih podmornica u tom regionu dostigla najviše pokazatelje u proteklih 25 godina.

Kako navode autori teksta, sličan zaključak na dan svog imenovanja izneo je i viceadmiral Čarls Ričard, koji je 3. avgusta preuzeo dužnost komandanta američke podmorničke flote.

"Pripremite se za borbu! To je bila naredba admirala Tofala (prethodnika Ričarda), ali to je moja naredba. Samo zahvaljujući spremnosti za borbu možemo da sprečimo krvoproliće. Ako to ne uspemo da učinimo, naš narod očekuje i zahteva pobedu. Nećemo izgubiti", izjavio je Ričard.

Prema mišljenju eksperata, ovakve izjave odražavaju odredbe Nacionalne strategije odbrane za 2018. godinu, prema kojima je za SAD borba protiv Rusije i Kine važnija od borbe protiv terorizma.

U maju je američka vojno-mornarička komanda saopštila da obnavlja Drugu flotu Vojne mornarice SAD, čije su osnovne zone delatnosti obala SAD i Severni Atlantik. Glavni zadatak ujedinjenja jeste, kako navodi list, suprotstavljanje "teritorijalnim pretenzijama Moskve“ na saveznike Vašingtona.

Bez obzira na pretnju koja dolazi od kineskih podmornica, Vojna mornarica SAD je mnogo više zabrinuta zbog dejstava ruske flote. List navodi komentar admirala Džejmsa Foga koji je 2016. okarakterisao napetost u odnosima Rusije i SAD kao "četvrtu bitku za Atlantik“. Pod prve tri podrazumevao je dva svetska i Hladni rat.

Autori teksta skreću pažnju na sve veću aktivnost kineske vojne mornarice. Do 2020. godine na borbeno dežurstvo treba da stupi još 70 podmornica, pored pojačanja već dobijenog u poslednjih deset godina.

