UČITELJICA OBJAVILA KAKO PLEŠE OKO ŠIPKE: Iz škole su joj BRUTALNO odgovorili (VIDEO)

"Bila sam veoma srećna kada sam počela da radim u školi sa decom", rekla je.

Kako prenose svetski mediji, ona je samohrana majka dvoje dece, završila je psihologiju i engleski jezik, a u slobodno vreme drži časove plesa oko šipke.

"Na taj način ostajem u formi, ali to je i trenutak samo za mene, trenutak u kome mogu da se opustim", dodala je ona.

Kako bi primetio njen rad što veći broj ljudi, ona je na svom ličnom Fejsbuk nalogu objavila snimak plesa oko šipke. A onda je nastao skandal.

Naime, neko je od njenih kolega ugledao taj snimak i odmah je prijavio čelnicima škole koji su odlučili da je odmah suspenduju.

"Puno sam radila kako bi svojim ćerkama obezbedila bolji život, a onda je moj život uništen samo zato što sam uradila nešto što volim", objasnila je ona.

Škola nije želela da daje izjave povodom ovog slučaja, ali je Kendris rečeno kako je suspendovana jer je "na ovaj način narušila ugled škole".

"Smatram da sam dobar primer za decu koju podučavam, da nikada nisam prekršila školska pravila. Ovu prijavu nije uputio niko od dece ili roditelja, već neko od kolega koji su želeli da me predstave kao lošu osobu. Nikada se nisam stidela plesa oko šipke, jer to nije ništa negativno. Naprotiv, za mene je to umetnost"zaključila je ova učiteljica.

Još se ne zna da li će Kendris dobiti otkaz ili će biti vraćena na posao.

Kurrir.rs/ abc7news.com

Foto: Printscreen/ Youtube

Kurir

Autor: Kurir