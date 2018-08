JOŠ GORI KOD BERLINA: 600 vatrogasaca na terenu, gašenje otežava MUNICIJA iz Drugog svetskog rata (FOTO, VIDEO)

Seit 12:39 Uhr befinden sich meine lieben Kameraden- darunter auch mein Papa-, sowie viele andere Einsatzkräfte, im #Einsatz . Ich bin sehr besorgt, mein Heimatort #Frohnsdorf , sowie 2 andere Orte wurden evakuiert und ich selber kann meine Kameraden nicht unterstützen, da ich krank geschrieben bin. Darum schicke ich hiermit allen #Feuerwehrfrauen und #Feuerwehrmännern ganz viel Kraft für die kommenden Stunden. Passt alle auf Euch auf und kommt heil nach Hause! #Danke allen Helfenden ❤ Foto: @jxsxn017 #waldbrand #brandbekämpfung #treuenbrietzen #frohnsdorf #tiefenbrunnen #klausdorf #potsdammittelmark #brandenburg #feuerwehr #heimat #besorgt

