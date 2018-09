OSVETA BIN LADENA IZ GROBA: Smrt kosi agente FBI, svima je zajednička samo JEDNA STVAR (VIDEO)

Teroristički napad na Kule blizanke u Njujorku 11. septembra, obeležio je svet i promenio tok međunarodne politike. Nakon tog dana je počela borba oštrija borba protiv terorističkih grupa, kojoj su se priključile gotove sve svetske sile. FBI agent Dejv LeVali je išao na posao na Menhentnu kada je video kako prvi avion udara u Svetski trgovinski centar, tog vedrog septembarskog jutra pre 17 godina.

Brzo je parkirao svoj automobil i otišao na mesto događaja, gde je pokušavao da pomogne preživelima do je izbegao ruševine i tela. Kada se prvi toranj strušio, našao je sklonište kako bi se zaštitio. Ono što nije mogao da izbegne jeste toksičan oblak prašine.

"Videli smo ga nekoliko sati kasnije, izgledao je kao Sneško Belić, jer je bio pokriven belom prašinom od glave do pete", rekao je Gregori V. Ehrie, kolega ovog FBI agenta koji je sa njim proveo nekoliko nedelja prekopavajući ruševine.

LeVali se pridružio FBI 1996. godine i tada je počeo da vodi kancelariju u Atlanti. Godine 2008. dijagnostikovana mu je leukemija. Preminuo je u maju, od druogo oblika raka koji je metastazirao do njegovog mozga. Imao je samo 53 godine.

Zvaničnici FBI i zdravstveni stručnjaci su verovatno bili izloženi kancerogenim isparenjima i prašinom nakon napada 11. septembra. FBI kaže da je jedan agent poginuo prilikom napada, dok ih je 15-oro umrlo od raka zbog toksičnih isparenja. "Bin Laden čak i iz groba i dalje može da dođe do nas", rekao je agent FBI Tomas Okonor, prenosi stripes.com.

"To nas sve ozbiljno pogađa na više načina: ljudi umiru, a drugi su bolesni. Oni koji nisu bolesni se često pitaju - da li imam samo glavobolju ili je to rak?", rekao je on. Oko 7.500 službenih lica za hitne slučajeve koji su radili na rasčišćavanju područja koji je pogođen 11. septembra su imali neki od oblika raka.

Zvaničnici Njujorka kažu da je više od 300 vatrogasaca i policajaca već

podleglo raku i drugim bolestima koji su povezani sa napadima. Većina nije nosila sigurnosnu opremu, jer agencije nisu razumele kakvu opasnost mogu da predstavljaju otrovna isparenja i druge materije.

Okonorova organizacija je pozvala agente da se prijave za savezni zdravstveni program koji im pruža medicinski nadzor i lečenje više od 71.000 dobrovoljaca i 16.000 drugih preživelih.

Direktor FBI Kristofer Vrej je istakao da mu se srce slama kada vidi da ima sve više žrtava i da to su i to žrtve 11. septembra samo na drugačiji način.

Lekari i stručnjaci upozoravaju da je potrebno više istraživanja kako bi se izvukli zaključci između specifičnosti bolesti i izloženost mestima koja su bila meta 11. septembra.

Nekoliko studija je pokazalo da je spasilački timovi i drugi radnici u Svetskom trgovinskom centru više bili izloženi otrovnim materijama, pa samim tim imaju povećani rizik da dobiju rak.



"Sada vidimo dolazi novi talas karcinoma. Većina je dolazila tamo i nije bila zaštićena od toksina u vazduhu. Oni bukvalno udisali kancerogeni materijal", rekao je doktor Majkl Krejn.

Jedan FBI agent je otišao kod doktora 2016. godine kada je primetio krv u stolici. Za nekoliko nedelja je operisao rektum, a utvrđeno je da je 11. septembar uzrok njegovog zdravstvenog problema. On je potom podstakao i druge kolege da se pregledaju kod lekara.

Roditelji poginulih agenata su prošroli kroz naporne medicinske, kada su njihovi najmiliji postali skrivene žrtve terorističkog napada. Mnogima zbog teške bolesti nije bilo spasa.

