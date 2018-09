ŠOK TVRDNJE! LEGENDA U CENTRU MAFIJE! SINATRA RADIO ZA PABLA ESKOBARA: Bolje je dilovao nego što je pevao!

Eskobarov sin, arhitekta Sebastijan Marokin, odlučno tvrdi da je jedan od "njegovih ljudi" bio i legendarni pevač Frenk Sinatra. On je Eskobaru svesrdno, kaže Marokin, pomagao da zarađuje oko 420 miliona dolara svake nedelje.



Sebastijan je u intervjuu potvrdio da je Sinatra bio Eskobarov "čovek" u Majamiju, na Floridi.

foto: Profimedia

"Bolje je dilovao kokain, nego što je pevao. Onda znate kako je bio dobar", rekao je o pevaču koji je preminuo 1998. godine.



Marokin tvrdi i da je čitav niz pevača svoje karijere započeo pod sponzorstvom šefova kartela. Kaže kako to nigde nema napismeno, ali da je svojim ušima čuo kako je njegov otac sa svojim kolegama često pričao o tome kako je Sinatra odličan u poslu.

To nije prvi put da se Sinatra povezuje s mafijom. FBI ima čitav dosije o tome na koje je sve načine on bio povezan s nizom domaćih mafijaških šefova. Iako je on to uvek opovrgavao, znalo se da je, recimo, bio jako dobar prijatelj sa čikaškim mafijašem Semom Đijankanom, a imao je veze s mafijašima iz Filadelfije i Detroita.



Postoji priča i da je lik pevača Džonija Fontejna iz "Kuma" zasnovan na Sinatri i načinu na koji je pevač dobio ulogu u "Odavde do večnosti" za koju je 1954. godine nagrađen Oskarom.

foto: Profimedia

Upravo iz tog razloga Sinatra nije mogao da podnese ovaj film i nekoliko je puta navodno pretio Kopoli da ni slučajno ne snimi tu scenu, a nakon izlaska filma je koristio svaku priliku da ga pljuje.



Međutim, Eskobarove je upoznao godinama kasnije. Iako se čini kako je više puta uhvaćen s "prstima u pekmezu", Sinatra nikada nije procesuiran niti optužen za ilegalne radnje.



I Pablov brat Roberto u svojoj knjizi "Priča računovođe: Unutar nasilnog sveta kartela Medelin" piše o tome kako su se susreli i otišli na večeru sa Sinatrom u Las Vegasu. Tokom te večere Sinatra im je ponudio da im bude vodič u helikopterskoj turi Las Vegasa.



Sinatra je od tada Eskobarove nazivao "investitorima u nekretnine". Drugi, izvori međutim kažu da kada je Sinatra prvi put čuo "ružne" stvari o Eskobaru, da je pozvao prijatelja koji ih je upoznao u Las Vegasu i rekao mu da ni mrtav ne želi da bude dovođen u vezu s njima.

Kurir.rs/ Express.hr

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir