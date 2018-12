ZBOG NJEGA SVI NOSE ŽUTE PRSLUKE: Automehaničar pokrenuo revoluciju, a evo šta je poručio Makronu (VIDEO)

Toga se setio Gislan Kutar koji je iznenađen odazivom, ali i zaprepašćen nasilnom reakcijom policije na demonstracijama.

Kutar je jedan od retkih ljudi koji se povezuje sa takozvanim Žutim prslucima, pokretom koji još od novembra protestuje zbog novih poreza na gorivo. Jer upravo je on, automehaničar iz Narbone, u jednom videu predložio da svi demonstranti navuku žuti prsluk.

Ghislain Coutard a eu l'idée géniale d'utiliser les #GiletsJaunes comme signe de reconnaissance du mouvement de ras le bol. https://t.co/8tvyFWIaSN pic.twitter.com/pjSoAwHB2C — 🕯Calculette n°4014 (@LaMutine) November 26, 2018

"To je bilo prilično jednostavno. Snimao sam moj video i video sam upozoravajući prsluk koji koristim na mom poslu. Mislio sam, to je i stvoreno da svi vide, to svi imamo u našim vozilima jer to propisuje zakon. Zašto da to ne koristimo, kao našu boju prepoznavanja? Tek da vidimo, jesu li ljudi voljni izaći na ulicu i protestovati. I pogodak! Tačno to se dogodilo", rekao je Kutar.

Kutar je kazao kako je bio sam šokiran zbog nasilja u Parizu prošlog vikenda, ali da ga je razljutilo i što su mediji samo prikazivali kako Žuti prsluci napadaju snage reda.

"Ono što se tamo zapravo videlo jeste da policiji jedva treba ikakav povod da posegnu za svojim suzavcem. To nije u redu. Po meni, taktika policije je bila potpuni poraz", rekao je.

Na pitanje šta treba da se dogodi da Žuti prsluci budu zadovoljni, on je odgovorio da predsednik treba da izađe iz svoje rupe i suoči se sa građanima Francuske.

"Ne samo saopštenjima za javnost, nego u stvarnosti, na ulici. Ali to se nikad neće dogoditi. Ne mislim da hoće. On je previše otuđen. Toliko je ponosan da ne uzmiče ni koraka. Problem je što je tvrdoglav, ali smo i mi tvrdoglavi. U jednom trenutku će neko morati da ustukne i mi računamo da će to biti on", kazao je Kutar.

