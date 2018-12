ALEKSANDAR OTKRIVA KAKO IZGLEDA ŽIVOT U NAJOZLOGLAŠENIJEM RUSKOM ZATVORU: Čarape su nam bile najvrednija imovina, evo za šta smo ih koristili! (VIDEO)

Aleksandar kaže da su u zatvoru čarape bile najvrednije:

"Čarape bismo oparali i od niti kasnije pravili konopce. Konopci su bili veza između ćelija. Druge čarape smo kačili na te konopce i u njih stavljali stvari".

Aleksandar je bio u zatvoru 17 meseci zbog finansijskog kriminala. Vikao je sa prozora kako bi komunicirao sa porodicom i prijateljima ispred zatvora.

"Ovo je najbolje mesto za vikanje. Ono je prvo mesto do kog može da dopre vaš glas. Fizički do tamo ne možete stići", rekao je on.

Zatvor Butirka sagrađen je 1771. godine i reč je o najstarijem i najvećem zatvoru u Moskvi.

U njemu su bili mnogi poznati zatvorenici poput Feliksa Džeržinskog, osnivača sovjetske tajne policije, Sergeja Koroljova, vodećeg ruskog svemirskog projektanta, i ubijenog antikorupcijkog advokata Sergeja Magnitskog.

Butirka ima problem sa prenatrpanošću, jer je u njoj 2.000 zatvorenika koji se nalaze u pritvoru, ali i oni koji služe višegodišnje kazne.

"Jedno područje se zvalo Dolina lopova jer su generali kriminalnog sveta tamo služili kazne. Lično sam se sreo sa trojicom", kaže Aleksadar i dodaje da se zatvorskim čuvarima može platiti da bi prokrijumčarili određene stvari.

"Moj advokat je nekome dao novac. Kada je zatvorski čuvar otkopčao svoju uniformu, video sam osam mobilnih telefona. Osam telefona! Stvarno je imao osam telefona i nekoliko punjača."

Pritvorenici iz Butirke će biti preseljeni u roku od dve godine, a novi zatvor će biti izgrađen izvan Moskve.

