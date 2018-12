KAŽU DA ĆE ME ODRATI ŽIVOG: Britanac uradio nešto neverovatno na grobu Pabla Eskobara, pa počeo da dobija pretnje smrću! Morao da promeni i lični opis, a evo šta je rekao u svoju odbranu! (VIDEO)

On je posuo kokain po nadgrobnoj ploči, a zatim savio novčanicu kroz koju je ušmrkao beli prah. Posle objavljivanja snimka, Britanac je počeo da dobija pretnje smrću, kao i zabranu ulaska u Kolumbiju na pet godina.



S obzirom na to da Stivenu u Kolumbiji živi devojka sa kojom ima blizance, on neće moći da vidi svoju porodicu dok mu traje zabrana ulaska.

Video je nastao u aprilu, a muškarac kaže da je to uradio u znak poštovanja.

Pablo Eskobar foto: Profimedia

"Nakon snimka počeo sam da dobijam pretnje smrću na Fejsbuku. Ljudi mi šalju da će da me oderu živog ukoliko me vide. Ne mogu da vidim svoju decu i to je veoma bolno", izjavio je Stiven Semens.

Nakon osam meseci od "incidenta" otac blizanaca kaže da se kaje i da želi da se izvini stanovnicima Kolumbije.

"U tom momentu mi je bilo zanimljivo, ali se sad stidim. Svi su mi rekli da je sramota što sam to uradio i da zbog mene Kolumbija izgleda loše", dodao je Stiven.

Zbog skandaloznog snimka i odluke da šmrče kokain na grobu Pabla Eskobara, Stiven je morao i da se krije, kao i da promeni izgled.

