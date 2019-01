UŽIČKO KOLO I MORAVAC ODJEKIVALI AERODROMOM U DOHI: Mladi Balkanac zaludeo putnike, svi uživali! HIT! (VIDEO)

Čekajući let za Melburn, Hristijan je u jednom restoranu video klavir i odlučio da svirajući prekrati vreme, i zabavi goste restorana. Svoj koncert započeo je pesmom grupe Skorpions "Wind of change". Zatim je usledila Metalika i "Nothings else matters". Onda je odsvirao i "nešto za Makedonce", pa sirtaki za Grke.

Nakon sirtakija jedna putnica ga je upitala odakle je, a on je odgovorio iz Melburna.



"Hvala vam što ovako divno svirate", rekla je ona te dodala da voli kolo.



Tada je Hristijan odsvirao "Moravac" i "Užičko kolo".

Kurir.rs

Foto: Printscreen/ Youtube

Kurir

Autor: Kurir