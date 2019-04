RUSIJA JE NAPALA ESTONIJU, NATO STIŽE! Ugledni nemački voditelj šokirao gledaoce!

Am 4. April, dem 70. Jahrestag der Gründung der NATO, erklärte Moderator @ClausKleber den Zuschauern des @ZDFheute Journals in der Anmoderation Sinn und Zweck der #NATO.



Was haltet Ihr von einer solchen Moderation?

Mehr dazu: https://t.co/kLg9VOeJpY pic.twitter.com/zLB1DRBUZM