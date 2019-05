PAPINA POSETA JE NAPAD NA PRAVOSLAVLJE: Bugarski verski poglavari smatraju da je Franjin dolazak politički čin

Bugarska pravoslavna crkva je ranije saopštila da neće učestvovati ni na jednom događaju na kojem će papa biti tokom dvodnevne posete toj zemlji, iako je njen lider, patrijarh Neofit juče pozdravio Franju po njegovom dolasku.

Član Sinoda Bugarske pravoslavne crkve, plovdivski mitropolit Nikolaj, poznat po tvrdim stavovima, nazvao je ranije danas papinu posetu "političkim činom" i "napadom na pravoslavlje".

Na današnjem sastanku bili su lideri jevrejske zajednice, protestanata, muslimana i Jermenske pravoslavne crkve.

Skup je otvoren pesmom "We are the world" Majkla Džeksona i Lajonela Ričija iz 1985. godine, koju je otpevao dečji hor, a koja je svojevremeno snimljena u cilju prikupljanja sredstava za žrtve gladi u Africi.

Franja je jutros posetio izbeglički centar u Bugarskoj u kojem su deca iz ;Iraka i Sirije i rekao im da oni nose "krst čovečanstva" pošto je vladu u Sofiji pozvao da ne zatvara oči pred njihovom patnjom.

Bugarska vlada desnog centra na meti je kritika organizacija za zaštitu ljudskih prava i Evropskog saveta zbog tretmana prema migrantima koji su podneli zahtev za azil kao i prema maloletnim izbeglicama bez pratnje.

Papa Franja sutra putuje u Severnu Makedoniju.

