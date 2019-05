CNN STRUČNJAK O PADU MH370: Otmicu naručili Rusi, a tri otmičara SU PREŽIVELA (VIDEO)

Stručnjak za vazduhoplovstvo CNN-a, Džef Vajz, veruje da je Rusija naredila otmicu letova Malejža Erlajna koji je nestao u martu 2014. On veruje da su otmičari preživeli pad aviona.

Prema njegovim rečima neko je resetovao satelitski sistem aviona (SDU) kako bi obmanuli istražitelje. Najnovija knjiga stručnjaka za vazduhoplovstvo, The Taking of the MH370, tvrdi da je identifikovao tri putnika koji su bili u stanju da otmu avion.

"Za mene je indikativno restartovanje SDU-a u 18:25. Veoma je, veoma teško, smisliti nevino objašnjenje za to", kaže on.

"Činjenica da vlasti zadužene za potragu odbijaju javno priznati problem je izuzetno razočaravajuća. Zaključak je da su MH370 sproveli visoko kompetentni ljudi koji su želeli da avion nestane i uspeva - to je tačno čak i ako

je moja teorija pogrešna", kaže Vajz.

"Pretragu MH370 obavili su ljudi koji su bili manje kompetentni, ali u svakom slučaju neuspešno."

Kurir.rs/Daily star

Foto: Profimedia

Kurir