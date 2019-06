EVO KADA ĆE BITI KRŠTENJE SINA MEGAN I HARIJA: Na svečanost dolazi Džordž Kluni, a ovo je spisak drugih zvanica

Sasvim je sigurno da će na krštenju biti majka Megan Markl Dorija Ragland, a na listi gostiju su: princ od Velsa, Kamila Parker Bouls, zatim najbolja prijateljica vojvotkinje Džesika Malroni, Serena Vilijams, Prijanka Čopra i Amal i Džordž Kluni.

Pretpostavljalo se ranije da će Džordž kristiti Arčija, ali je nakon rođenja prvog deteta Megan i Harija koji se rodio upravo na dan rođenja američkog glumca, holivudska zvezda izjavila da neće prihvatiti taj zadatak.

"To bi bila loša ideja. Ja sam otac blizanaca, a i s tim se jedva nosim. Ne bi trebalo da budem bilo čiji kum... Malo je iritantno to što je rođen na isti dan kad i ja, jer mi je ukrao slavu. Ovo je bio moj dan. Dovoljno mi je što sam ga do sada delio sa Orsonom Velsom i Sigmundom Frojdom", rekao je Kluni koji je više puta javno branio Megan od naleta paparaca i negativnih napisa u medijima, ističući da hajka oko Megan podseća na onu koja je pratila princezu Dajanu.

Na važnom događaju za Megan, Arčija i Harija biće i vojvotkinja i vojvoda od Kembridža. Poznati parovi su do juče delili isti krov nad glavom u Kesingtonskoj palati (mada Kejt i Vilijam često borave u kući u Norfolku), a onda su se bivša američka glumica i mlađi sin princa Čarlsa preselili u Frigmor Kotidž u Vindzoru.

Krštenju najmlađe bebe britanske kraljevske porodice prethodnili su brojni skandali: priče da je Vilijam neveran Kejt, da je Hari iza scene surov prema Megan...

A ova godina nikad značanija za Arčijeve roditelje koji su 19. maja slavili prvu godišnjicu braka, a da podsetimo, 6. maja dobili sina.

