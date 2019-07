ON JE BIO BOŽANSTVO U SVETU ISTRAŽIVANJA ZLOČINA: Bogate i slavne spasavao je sigurnog zatvora, a onda su ga provalili (VIDEO)

Te godine angažovalo ga je državno tužilaštvo da bi potvrdio optužnicu protiv dvojice tinejdžera beskućnika da su zaklali Evereta Kara. Tužilaštvo je dokazivalo da su 65-godišnjaku u domu njegove ćerke prerezali grlo i izboli ga nožem 27 puta. Ali, na njima nije pronađena ni kap krvi, kao što uostalom nije bilo nikakvog materijalnog traga. Li je na sudu svedočio da je "mrlja na peškiru u kupatilu identifikovana kao krv", i da je zaista moguće da ubica u takvom zločinu ode bez mrlje na sebi.



Njegovo svedočenje bilo je vetar u jedra za tužilaštvo koje je dokazivalo da Šon Hening, koji je u vreme zločina imao 17 godina, i Riki Birč zaista jesu ubili čoveka kada im je provala u kuću krenula po zlu. Decenije su proveli iza rešetaka. Ali, ispalo je da to nije tačno, da je analizom dokazano da ona mrlja "krvi" nije bila krv, a novi DNK dokazi pokazali su da je ubica ženska osoba. Odjednom, dvojici nepravedno osuđenih garantuje se novo suđenje, tužilaštvo se užasno osramotilo što nije prilagodilo svoju optužnicu Liovom svedočenju. Što se njega tiče, bez obzira što on nije tvrdio da je ono krv, jer nije on to utvrđivao, i bez obzira što on nije rekao da su oni počinili ubistvo, ovo mu je, kako je rekao za Daily Beast, prvi put u karijeri da mora da se brani.



Njega sad prozivaju za još najmanje tri slučaja s problematičnim dokazima, "svesnih ili nesvesnih". On je zvezda TV emisija crne hronike i dokumentaraca, ali sada se ispostavlja da je u sledećim slučajevima skrivio da se osude potencijalno nedužni ljudi, a da krivci ne budu kažnjeni. U slučaju ubistva glumice Lejn Klarkson iz Los Anđelesa, ubijene 2003. u rezidenciji slavnog Fila Spektora, prozivaju ga da je ili sakrio ili uništio beli predmet, poput akrilnog veštačkog nokta, pronađenog na mestu gde je glumica ubijena metkom. Lija je tada angažovao Spektor, muzički producent.



Spektor je prvo oslobođen optužbi za ubistvo, ali nakon što je sud "provalio" Lija, za koga je Spektorova advokatica Sara Keplin rekla da ga je videla da je uzeo predmet, ali ga nije predao istražiteljima, Spektoru se sudilo ponovno i dobio je 19 godina do doživotne. Godine 1990. Li je u suđenju za ubistvo mladoj majci Dženet Majers takođe svedočio u najmanju ruku problematično. Rekao je da su pantalone njenog supruga Kerija Majersa (33), pronađene sa tragovima krvi krvne grupe njegove supruge. Tužilaštvo je na tome izgradilo slučaj prema kome su on i njegov prijatelj nasmrt pretukli ženu palicom. E, da bi tek naknadno detektiv koji je istraživao taj slučaj otkrio da uopšte nije istina da je krv na Majersovim pantalonama odgovarala ubijenoj.

Džojs Stokmal, devojka iz Konektikata, nestala je 1988., da bi je nakon nekog vremena pronašli mrtvu. Osumnjičeni za ubistvo bio je David Vejnberg (29), a Li je na sudu svedočio da je skorena tečnost pronađena na njegovom nožu krv. Li je tada rekao i to da nema nikakvog načina da se utvrdi pripada li krv životinji ili čoveku, što je Vejnberga na tom suđenju koštalo da ga proglase krivim. Naknadno se pokazalo da to uopšte nije tačno. Ispalo je da su do početka suđenja laboratorijski testovi pokazali da to jeste krv, ali da nije ljudska.



Tragedija tog slučaja je u tome što je to otkriveno tek 2017. godine. Njegova advokatica Darsu Mekgrav danas tvrdi da je Li "ili znao ili je trebao da zna" da to nije ljudska krv. Li se u slučaju Stokmal brani time da su "advokati ti koji nisu razumeli realanost", odnosno to da je "hemijski test na mestu zločina” pokazao nalaz "pozitivan na krv". U tom slučaju on dalje navodi da nikada nije ni tvrdio da to jeste krv, nego da se ogradio izjavom da je nalaz "odgovarajući krvi".

U slučaju Džanet Majers brani se time da su policajci bili ti koji su pogrešno odredili krvnu grupu na mrlji od pantalona osumnjičenog, a kasnije osuđenog. A u slučaju Klarkson on čvrsto tvrdi da zaista jeste ponudio veštački nokat pravosudnim organima koji su radili na tom ubistvu, ali ga "oni nisu hteli". Njegov život nakon svih tih slučajeva bio je jako dobar prema njemu.

Imao je dokumentarce na televiziji, pa i vlastiti TV šou, kao i prestižne nagrade poput Medalja pravde i Priznanja za životno delo od kolega iz "Science and Engineer Association". Na kraju je osnovao vlastiti institut...

Uprkos svemu tome, deo kolega iz struke optužuje ga da mu je "više stalo do pravnih pobeda nego do istine" i za "ekstremno opasno ponašanje u pravosudnom sistemu".

Bivši tužilac O.J. Simpson Kristofen Darden kaže da je Li “rastegao” istinu o bivšem velikanu bejzbola, optuženom za ubistvo supruge, za šta su mu sudili 1995. godine. Li je tada svedočio da "nešto nije u redu sa uzorkom krvi" sa mesta zločina, zbog čega je odbrana dobila na uverljivosti kada je tvrdila da su policajci pokvarili uzorke.

"Nisam mislio da je to istina onda, ne mislim ni danas da je to istina... Bilo je to s...., a ne nauka”, kaže Darden.

Keri Majers o Liju nema da kaže ništa lepo nakon decenija zatvora. Indikativno je, uostalom, da na sve te greške ili što je već bilo na suđenjima, u maju 2013.

Li izjavljuje pred studentima: "Morate imati pobednički stav... Gubitnik uvek kaže: Ne postoji način. Pobednik pronađe način."

Karijeru je počeo u policiji Tajpeja na Tajvanu, gde je napredovao do čina kapetana policije, a 1965. sa samo 65 dolara u džepu, odselio se u SAD. Godine 1972. diplomirao je forenziku na koledžu Džon Džejl, a onda se bacio na doktorat na Univerzitetu Njujork. U to vreme niko nije hteo da ga angažuje, možda zbog neiskustva, možda zbog tvrdog naglaska, u svakom slučaju na prvom slučaju angažovao ga je javni branilac Čarli Gil.



Bila je reč o seksualnom napadu, za koji su dvojica optuženih oslobođeni nakon što je Li na sudu rekao da su na donjem vešu žrtve pronađeni uzorci sperme najmanje četvorice drugih ljudi. I krenulo mu je. Godine 1979. postao je direktor Državne kriminalističke laboratorije Konektikata, zvali bi ga i noću, vikendom, na praznike, pričao je posle da to nije bio lak posao. Porotnici su ga obožavali, jer je bio duhovit, a komplikovanu materiju bio je u stanju da jednostavno objasni.

Prvi veliki slučaj mu je bio užasan zločin nad danskom stjuardesom Heli Kraft koju je njen suprug, pilot, Ričard Kraft ubio i telo joj gurnuo u mašinu za mlevenje drva. Ostatke su u neopisivom stanju istražitelji pronašli u jezeru, a Li je pomogao da se dokaže da to zaista jesu njeni ostaci. Slučaj je ušao u istoriju te države kao prvi presuđeni uprkos nedostatku tela. Kraft je dobio 50 godina zatvora. Godine 1995. u slučaju O.J. Simpsona Li je tvrdio da mrlja od krvi na Simpsonovim čarapama nije nastala dok su čarape bile nošene, nego dok su bile složene. Drugim rečima – LAPD je petljao s dokazima. "Jedino mišljenje koje mogu da dam pod ovim okolnostima jeste da nešto nije u redu”, rekao je.



Danas ga optužuju da to nije bilo naučno mišljenje. Ali, kamere su ga snimile i sledio mu je niz spektakularnih slučajeva. Pomogao je u rešavanju premlaćivanja na smrt Džonbenet Ramsi (6) pobednice takmičenja u lepoti u svom domu u Loloradu. Pomogao je odbrani biznismena Skota Petersona, optuženom u slučaju ubistva odsecanjem glave njegove supruge koja je bila u osmom mesecu trudnoće. Pomogao je u oslobađanju majke trogodišnje Kajli Entoni, otete i ubijene 2008. Forenzički je radio na mestu napada 11. septembra, u slučaju ubistva istraživačkog novinara, čak i na ponovnoj istrazi ubistva Džona Kenedija. Uprkos svemu tome, onih najmanje tri slučaja predstavljaju senku sumnje u njegovoj karijeri.



Henri Li je u svojih pola veka karijere radio na nekoliko hiljada slučajeva i treba mu priznati da je velika većina njih nesporna u smislu diskreditovanosti. Jedna stvar kojom se Li brani zaista ima smisla: "Danas koriste standarde za suđenje o nečemu od pre 30 godina". Stvar je u tome da je forenzika koja se koristila osamdesetih, pa i devedesetih, danas često kritikovana kao "loša nauka". A danas je na raspolaganju nauka koja je u ona vremena bila jedva zamisliva.

