TRAMP NIJE GUBIO VREME: SAD proširile ovlašćenja za brzu deportaciju migranata! Više ne moraju da se pojavljuju pred sudom! (VIDEO)

Ovlašćenja su proširena toliko da oni sada mogu da deportuju migrante bez njihovog predhodnog pojavljivanja pred sudom.

Odeljenje za unutrašnju bezbednost saopštilo je danas da će ova ekspresna deportacija važiti za sve one koji su u SAD ilegalno manje od dve godine.

Do sada su se takve deportacije odnosile samo na one koji su u SAD ušli kopnenim putem, ali se nisu odnosile na one koji su stigli u ovu zemlju avionom ili brodom.

Ovo odeljenje je ocenilo da će ovo proširenje ovlašćenja omogućiti lakšu obradu verlikog broja migranata i olakšati njihovo proterivanje iz SAD.

Omar Džavdat iz organizacije Američke građanske slobode je izjavio da će njegova organizacija podneti tužbu protiv Američkog saveta za imigraciju, kako bi sud odlučivao o zakonitosti ove mere.

Ova najava je došla samo nedelju dana pošto je administracija SAD usvojila novu, strožu politiku davanja azila.

Kurir.rs/Beta/AP

Foto: AP

Kurir