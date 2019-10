DŽONSON ODBIO DA POTPIŠE ODLAGANJE BREGZITA! Izlazimo iz EU 31. oktobra, niko više to ne može da spreči!

Kancelar vojvodstva Lankaster Majkl Guv izjavio je danas da će Velika Britanija napustiti Evropsku uniju do krajnjeg roka 31. oktobra, napomenuvši da Parlament ne može da promeni stav vlade u vezi sa tim.

Takođe je naglasio da je rizik od izlaska bez dogovora porastao jer se ne može garantovati još jedno odlaganje Bregzita.

Državni sekretar za spoljne poslove Komonvelta Velike Britanije i Irske Dominik Rab izjavio je da je EU veoma nezadovoljna daljim odlaganjem Bregzita i da sada ima dovoljno glasova u Domu komuna (donji dom) britanskog parlamenta kojima će biti podržan Džonsonov plan sa EU.

"On ima dogovor. Čini se da imamo dovoljno glasova u Domu komuna. Zašto to Parlament još uvek nije progurao? To je ono što ćemo uraditi naredne nedelje", izjavio on za BBC.

Inače, ova izjava usledila je nakon što je Džonson negirao vest da je tražio od predsednika Evropskog saveta Donalda Tuska da postavi novi rok za Bregzit za 31. januar 2020. godine, naglašavajući da je Parlament primorao vladu da takvo pismo pošalje u Brisel.

Brisel je zatražio od britanskih zvaničnika da prokomentarišu sledeći korak zemlje, dok je Tusk rekao da bi konsultacije unutar bloka mogle potrajati i nekoliko dana.

(Kurir.rs/Sputniknews/Foto: EPA/UK PARLIAMENT / JESSICA TAYLOR)

