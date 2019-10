OVO JE VOZAČ HLADNJAČE SMRTI: Mo Robinson je u prikolici kamiona dovezao 39 mrtvih ljudi u Britaniju (VIDEO)

Kako je preneo Dejli mejl, u pitanju je kamion hladnjača u kojem je možda bilo minus 25 stepeni. Službe Hitne pomoći u kamionu u industrijskom parku Voterglejd u Eseksu pronašli su 39 tela, od kojih je jedan tinejdžer. U 1:40 obaveštena je policija o šokantnom otkriću.

Iako se pretpostavlja da su u pitanju imigranti, to još nije potvrđeno, a policija radi na identifikaciji tela. Sumnja se da su se ljudi u hladnjači verovatno smrzli na smrt dok su pokušavali da stignu do tačke iz koje je najlakše da se uđe u Veliku Britaniju, preko Irske.

Kako su rekli, biće potrebno puno vremena da se otkrije identitet žrtava, kao i to odakle su i gde su krenuli. Veruje se da je kamion na putu iz Bugarske do Velike Britanije prošao kroz Srbiju, BIH, Sloveniju, Austriju, Švajcarsku i Francusku, odakle se uputio na trajekt do Irske, piše Dejli mejl.

Međutim, bugarski premijer Bojko Borisov rekao je da "Bugarska nema veze sa kamionom" nakon provera registracije i da je poslednji put ušao u zemlju 2017. godine.

Policija je pokrenula jednu od najvećih istraga ubistava u Velikoj Britaniji. Mediji pišu da je kamion u Holihed stigao u subotu, što može da znači da su ljudi u njemu bili mrtvi četiri dana.

