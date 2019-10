BREGZIT SAGA SE NASTAVLJA: Džonson je u parlamentu i pobedio i izgubio tokom jedne noći! Čeka se sledeći korak, a svi se pitaju da li slede novi izbori! (VIDEO)

Britanski premijer Boris Džonson tražiće opšte izbore ako EU pristane da odloži Bregzit do januara, piše BBC pozivajući se na zvaničnike iz Dauning strita. Ako uzmemo u obzir da je predsednik Evropskog saveta Donald Tusk najavio da će predložiti članicama EU da odobre odlaganje Bregzita za tri meseca, izbori zvuče realno, ali put do njih nije lak.

Odluku da zatraži izbore Džonson je doneo nakon što je juče pobedio u jednom glasanju u parlamentu, a izgubio u drugom.

Prvi put od 2016. godine kada su Britanci odlučili na referendumu da napuste EU, poslanici su glasali za plan Bregzita, podržavši sa 329:299 predlog zakona o sporazumu o sprovođenju Bregzita koji je Džonson prošle nedelje postigao sa EU.

Ali, nekoliko minuta kasnije poslanici su odbili Džonsonov zahtev za ubrzano razmatranje pojedinosti i usvajanje predloga tog zakona, rekavši da im treba više vremena. To glasanje je prošlo sa 322:308 protiv Vlade.

Džonson je na to odgovorio tako što je povukao predlog zakona iz procedure, koji je planirao da progura kroz Parlament do četvrtka. Potom je rekao da će "pauzirati" s predlogom tog zakona sve dok EU ne odluči da li će pristati na odlaganje izlaska Velike Britanije iz bloka.

Sada lideri EU treba da razmotre da li će odobriti odlaganje roka za Bregzit do 31. januara, što je traženo pismom koji je Džonson poslao u Brisel pre nekoliko dana. Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk najavo je da će preporučiti da Evropska unija odobri zahtev Velike Britanije za produženje roka za Bregzit do kraja januara 2020. godine. To ostavlja dovoljno vremena za izbore.

Šta se dešava sada?

Džonson možda želi opšte izbore, ali ne može jednostavno da ih raspiše, kao što su mogli premijeri do 2011. godine i izmene zakona. Sada, eventualne izbore bi trebalo da podrži parlament, što je već nekoliko puta odbio, tačnije sve dok ne bude u potpunosti isključena mogućnost Bregzita bez sporazuma 31. oktobra.

Alternativni put za vladu bio bi novi zakon koji bi precizirao datum prevremenih opštih izbora - za to bi bila potrebna samo obična većina, a ne dvotrećinska.

Postoji još jedan mnogo dramatičniji način - premijer bi mogao da pozove na izglasavanje nepoverenja svojoj vladi.

Glasanje o nepoverenju

Ako Džonsonova vlada izgubi povenje, u roku od 14 dana trebalo bi da bude predložena alternativna vlada. Pravo da predlože novu vladu imaju svi koji mogu da skupe novu većinu u parlamentu.

Na taj način je i Boris Džonon postao premijer. Tereza Mej je podnela ostavku 7. jula, a u roku od dve nedelje, Konzervativci su izglasli Džonsona za novog šefa stranke i zadržali koalciju sa severnoirskom Demokratskom unionističkom strankom DUP.

Ako niko ne uspe da prikupi većinu u roku od 14 dana, raspisuju se vanredni opšti izbori.

Kurir.rs/BBC

Foto: EPA / Julien Warnand

Kurir