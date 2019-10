EKONOMIST ANALIZIRAO USPEHE RUSKOG PREDSEDNIKA, PA PORUČIO DRŽAVAMA ZAPADA: Treba da se ugledate na Vladimira Putina!

Pre pet godina na samitu G20 u Brizbejnu Vladimir Putin je "bio izolovan i odvojen od civilizovanog sveta" zbog konflikta u Ukrajini, ali nakon pet godina "on se ponovo popeo na svetsku arenu", piše Ekonomist.

Autori članka navode da je upravo u rezidenciju u Sočiju, a ne u vilu Donalda Trampa na Floridi, ranije stigao turski predsednik kako bi rešio sudbinu Sirije. U Rusiju su stigli i lideri više od 40 afričkih država "u potrazi za novcem i oružjem".

List pominje nedavnu posetu predsednika Rusije Saudijskoj Arabiji, njegove bliske odnose sa kineskim liderom Si Đinpingom. Osim toga, ističe i da je u Evropi sve prisutnija priča o značaju Rusije.

foto: AP / Alexei Nikolsky / Sputnik / Kremlin / Pool

Po mišljenju autora članka, Zapad se, suočen sa "ruskom agresijom", povlači.

"To je greška. Da je Putin na Trampovom ili Makronovom mestu, on je ne bi napravio. On bi se držao i pokušavao da iskoristi slaba mesta", navodi se u tekstu.

Putin želi da Zapad ukine sankcije i pristane na njegove planove da ostane na vlasti na neodređeno vreme, ipak, autori smatraju da ne treba "podsticati taj avanturizam".

foto: EPA

"Bolje bi bilo da uče od Putina kako da podržavaju svoje saveznike, igraju na svoju jaču stranu, da se ne saginju pod pritiskom i da ne stvaraju vakuum koji protivnik može da popuni. Zapadu je potrebna snažna spoljna politika za borbu protiv novog najsnažnijeg čoveka na svetu", navodi se u članku.

Kurir.rs/Sputnjik Srbija

Foto: AP / Alexei Druzhinin / Sputnik /Kremlin Pool

Kurir