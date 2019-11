AMERIČKI PREDSEDNIK U NEVOLJI: Tramp izviždan u Njujorku dok je gledao borbe u kavezu! (FOTO, VIDEO)

Ovo je drugi put da se šef Bele kuće, koga za godinu dana čekaju izbori za drugi mandat, susreće sa glasnim zviždanjem i kritikama na nekom sportskom događaju za samo desetak dana.

To ukazuje na velike nevolje u kojima se našao u trenutku kada se u Kongresu suočava sa istragom o opozivu koju podržava sve više Amerikanaca.

foto: AP/Evan Vucci

"Uhapsite ga"

Tramp je u subotu uveče došao na UFC 244 i glavnu borbu u kavezu između Horhea Masvidala i Nejta Dijaza za tek izmišljen pojas "najopasnijeg mamoje*ca" (Baddest Motherfucker ili BMF). Iako je njegov ulazak u čuveni Medison skver garden pratila muzika, a manji deo publike ga s oduševljenjem slikao, većina ljudi u publici je počela da zviždi i da ga psuje. Pojavili su se čak i transparenti sa natpisima "Smenite Trampa".

Iako je izviždan, na meču UFC u rodnom Njujorku Tramp je prošao nešto bolje nego na utakmici američkog fudbala u Vašingtonu, gde su ga svi u publici izviždali, a masa je zatim skandirala "uhapsite ga". To je bio veliki poraz šefa Bele kuće u istom danu kada je objavio da su njegovi specijalci likvidirali Abu Bakra el Bagdadija, vođu terorističke Islamske države.

Borba za BMF pojas... Nejt Dijaz i Horhe Masvidal foto: AP/Frank Franklin II

foto: AP/Frank Franklin II

Tramp je povezan sa UFC oko dve decenije, otkako je ova sportska promocija osnovana, pa je bio i domaćih borbi u trenutku kad je većina političara zahtevala da se brutalne borbe u kavezu zabrane.

"Nikad neću da kažem ništa protiv Trampa, nikad. Ovaj čovek je bio uz nas kada niko nije hteo ni da razgovara sa nama", rekao je Dejna Vajt, predsednik UFC, i dodao:

"Uživao je u borbi. Ni on, ni ja nismo zabrinuti zbog ovog. Ovo je Amerika, možeš da veruješ u šta god hoćeš. Ako želiš da zviždiš predsedniku, zviždi mu. Tajna služba je želela da Tramp gleda meč iz lože, ali je on insistirao da dođe do partera i sedi u drugom redu. On svakako nikad ne sluša Tajnu službu".

Prekid meča

Publika nije negodovala samo protiv predsednika SAD, već im se nije svidela ni odluka sudije da prekine meč zbog povrede Nejta Dijaza i da tehničkim nokautom pokloni meč, kao i BMF pojas Dijazu.

Oštar rez SMANJIO BROJ IZBEGLICA Predsednik SAD Donald Tramp odobrio je dramatično smanjenje broja izbeglica kojima je dopušteno da uđu u SAD na 18.000 za 2020. Njegov prethodnik Barak Obama dozvolop je prijem 85.000 izbeglica.

Kurir.rs/ Foto: AP/Frank Franklin II

Kurir