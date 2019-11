MASOVNI PROTESTI POTRESAJU ČILE, A PREDSEDNIK PORUČUJE DA NEĆE PODNETI OSTAVKU: Obećavam da ću popraviti kvalitet života građana! (VIDEO)

Predsednik Čilea Sebastijan Pinjera (69) izjavio je da neće podneti ostavku uprkos masovnim anti-vladinim protestima koji potresaju tu zemlju, kao i da veruje da će do kraja mandata ostati na tom mestu.

On je za južnoamerički BBC rekao da je on izabran za predsednika na demokratskim izborima, glasovima velike većine Čileanaca, kao i da, iako je prihvatao odgovornost za ukorenjenu nejednakost koja je pokretala proteste, on nije "jedini", prenosi Rojters.

Prema njegovim rečima, protesti su promenili sve u državi, ali da se nada da će biti bolje.

"Obećavam da ću popraviti kvalitet života građana", rekao je Pinjera.

On je odbacio kao netačne tvrdnje da se u toj zemlji krše ljudska prava i dodao da će se ti navodi ispitati.

"Neće biti nekažnjenih", rekao je Pinjera.

Protesti protiv vladine socijalne politike vlade traju od 14. oktobra i u njima je od 17. oktobra do danas povređeno najmanje 1.659 ljudi.

