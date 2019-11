GURU U GAĆAMA: Bio je milioner, armije žena su ga obožavale, a onda se otkrilo da krije veliku MRAČNU TAJNU (VIDEO)

Čuduri je samoprozvani tvorac takozvane vruće joge, u kojoj se vežbanje izvodi u prostoriji zagrejanoj na 40 stepeni.

Zagovarao je ljubav, sreću i mir, navodno lečio i bolesne i davao nadu izgubljenima.

Međutim, sve je to bila fasada.

Novi dokumentarac o bikram joga guruu “Bikram: Jogi, Guru, Predator”, rediteljke Eve Orner, donosi priču o serijskom silovatelju, koji iako je u bekstvu, i dalje ima armiju obožavateljki.

Bikram je 75-godišnji Indijac koji dolaskom u SAD 1970-ih počinje s učenjem navodno originalne bikram joge, koja se sastoji od 26 asana i dve vežbe disanja.

Njegovi nastupi su bili više nego zapaženi. Nosio je samo crne "spido" gaćice i zlatni "roleks", a žene su pratile njegove intrukcije.

Navodno, vruća joga je osmišljena kako bi imitirala vremenske uslove u Indiji, a popularnost je stekla početkom 21. veka, prenosi Jutarnji list.

Bikram jogu su popularisale i mnoge poznate ličnosti što mu je dalo dodatni vetar u leđa.

Ubrzo je stvorio franšizu, a svi koji su hteli da postanu učitelji vruće joge trebalo je prvo tokom devet nedelja da prođu obuku kod samog Bikrama, sa njim provode gotovo 24 sata dnevno, za sertifikat iskeširaju od 12.500 do 16.600 dolara i to ponavljaju svake tri godine. Samo u SAD-u otvoreno je 650 njegovih studija, uz stotine drugih u Evropi, Aziji i Australiji. Cena otvaranja samo jednog studija iznosi do 10.000 dolara.

I tako je postao i multimilioner.

Džil Lavler je bila oduševljena njime pa je 2012. kao 18-godišnjakinja molila Bikrama da je pusti na kurs za učitelje, iako je bila premlada (granica je bila 21 godina). Bikram joj se smilovao, a ona je kurs u Las Vegasu platila ušteđevinom koja je bila predviđena za odlazak na studije.

Međutim, nije sve bilo idilično kako je zamišljala. Bikram je od Džil tražio da mu svakodnevno masira stopala, pa ju je vređao na treninzima i onda je, kad je osetio da ju je “slomio”, silovao.

Zlostavljao ju je tokom celog trajanja obuke, a Džil je tek četiri godine nakon toga smogla snage da ga prijavi. Najmanje šest žena prijavilo ga je za silovanje i seksualno zlostavljanje. Jedna od njih je i njegova bivša poslovna partnerka Minakši Jafa-Boden, koja ga je 2016. godine tužila i pobedila - trebalo je da joj isplatiti 7,5 miliona dolara. Međutim, on je već pobegao.

Njegova žena, koja ga je dugo vremena podržavala govoreći Jafi-Bodenovoj da ne “ljulja brod, ne ugrožava karijeru i pusti mu da ima devojke”, na kraju je tražila razvod.

Ubrzo su isplivali i drugi detalji njegovog mrčanog života. Na treninzima bi često izdvajao žene koje bi mu se svidele, a morale su da ga masiraju dok im prsti ne utrnu i sa njim do kasno u noć gledaju bolivudske filmove. One koje nije smatrao privlačnima je psihički zlostavljao i omalovažavao.

Jednom je učenicu nazvao “crnom kučkom” jer mu je protivrečila, govorio je ženama da “uvuku stomak” jer “ne voli da gleda salo” i terao ih da vrše nuždu u flašice.

"Začepite vaginu ako vam se pi*a jer iz ove dvorane nećete izaći", govorio je.

Tvrdio je da njegova joga može da izleči ljude od side i Parkinsonove bolesti, a jednom je rekao: “Crnci ne shvataju moju jogu”.

"Četiri stvari koje ne podnosim su hladno vreme, hladna stopala, hladna srca i hladna pi**a", rekao je nakon što ga je bivša partnerka napustila.

Dokumentarac o Bikramu prikazuje samoprozvanog gurua kao mizoginog kukavicu, vođu kulta i prevaranta koji uopšte nije pravi začetnik vruće joge, nego je program ukrao od indijskog gurua Goša.

Razlog zbog kojeg su mnogi od njih trpeli vređanja rediteljka objašnjava time što je u nekom trenutku ipak određenom broju ljudi pomogao u borbi protiv kilograma ili depresije. To je verovatno i jedan od razloga zašto ljudi još uvek idu na njegove kurseve - prošle godine ih je održavao u Meksiku, a ove u Španiji.

Bikram je odgovorio na optužbe pozivajući se na peti amandman koji građane štiti da, između ostalog, svedoče sami protiv sebe. U maniru vođe kulta izjavio je: “Zašto bih ja uznemiravao žene? Pa ljudi bi potrošili milion dolara samo za kap moje sperme”.

