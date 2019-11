OTIŠLA JE DA RADI KAO KUĆNA POMOĆNICA, A ONDA JE USLEDIO HOROR! Snimila je video u kojem moli za pomoć: Možda neću preživeti! Molim vas, spasite me! Gazde su me zaključale na 15 dana! (VIDEO)

Mejdi Hasan (25) na snimku je rekla kako očajnički želi da se vrati kući, da je bila napadnuta, kao i izgladnjivana i zatvorena na 15 dana.

Nakon te objave Bangladeš je apelovao da se njihova državljanka vrati iz Saudijske Arabije. Snimak je objavila na Fejsbuku, gde je podeljen nekoliko hiljada puta, a svoje šefove je optužila za nemilosrdne seksualne napade. Čak je i pokazala ruke pune ožiljaka.

"Možda neću preživeti. Molim vas, spasite me. Zaključali su me na 15 dana i jedva da su mi dali nešto hrane za to vreme. Opekli su mi ruke vrućim uljem i vezali su me. Vodili su me od jedne do druge kuće. U prvoj su me mučili i neprestano tukli, a onda su me odveli u drugu kuću, gde su učinili isto. Ne verujem da ću preživeti. Mislim da ću ovde umreti. Tukli su me i mučili. Molim vas, spasite me, odvedite me odavde", govorila je ona u suzama.

Njena objava je izazvala proteste u glavnom gradu Bangladeša, Daki, protiv loših uslova za radnike.

Iz bangladeške nevladine organizacije koja pokušava da je vrati kući rekli su da ova 25-godišnjakinja i dalje živi kod svog poslodavca u Džedi, a mobilni telefon joj je oduzet nakon snimanja ove video poruke.

Od 1991. je oko 300.000 žena iz Bangladeša otputovalo van zemlje radi posla. Takvi radnici šalju najviše novca u zemlju.

Vlada u Daki je prošle nedelje pozvala državnu agenciju za izvoz radne snage da vrati ovu ženu kući što je pre moguće.

Njena porodica u Bangladešu pokušava da stupi sa njom u kontakt, ali kako su naveli, to im još uvek ne uspeva.

