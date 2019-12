TRAMPU SE NE ŽURI DA PREKINE RAT SA KINOM: Biće sporazuma, ali posle izbora naredne godine

Predsednik SAD Donald Tramp je danas u Londonu izjavio da je malo verovatno da će do američko-kineskog trgovinskog sporazuma doći pre izbora naredne godine.

Tramp je rekao da "nema roka" za okončanje 16-tomesečnog trgovinskog rata dve najveće svetske ekonomije koji je naneo štetu obema stranama.

"Na neki način mi se sviđa ideja čekanja da izbori prođu", dodao je on.

Predsednik SAD je ranije nagovestio da je čekanje do kraja naredne godine želja Pekinga. Trampova izjava je izazvala i pad vrednosti akcija na Vol stritu, ali je on to odbacio.

"Imamo rekordne vrednosti na berzi tako da je to u redu. Tako osećam. Moram da sklopim pravi sporazum. Neću sklopiti sporazum koji neće biti odličan za našu zemlju. To ne može biti ravnopravan sporazum. Ako je ravnopravan, onda nije dobar", rekao je Tramp novinarima.

On je za pregovore s Kinom rekao da se nalaze u "kritičnoj fazi". Napetost u odnosima Vašingtona i Pekinga je prošle nedelje nanovo pojačana nakon što je Tramp potpisao zakon kojim se izražava podrška demonstrantima u Hongkongu. Takođe, 15. decembra bi na snagu trebalo da stupe dodatne carine na kinesku robu.

(Kurir.rs/Beta-AP/Foto: AP)

