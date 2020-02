OVO SU NAJPOPULARNIJI SVETSKI LIDERI: A evo koga Srbi najviše vole od svih

Papa Franja i nemačka kancelarka Angela Merkel globalno su najpopularniji svetski lideri, dok je u Srbiji najpopularniji predsednik Rusije Vladimir Putin, a najlošije kotiran predsednik SAD Donald Tramp. To su rezultati međunarodne studije asocijacije "Gallup International" "Svetski lideri", koja je pokazala da je u svetu, iako nije politički lider, ipak najbolje prihvaćen papa Franja, koji ima podršku 53 odsto ispitanika.

Slede ga Angela Merkel, koja već drugu godinu za redom ima najveću popularnost među svetskim političkim liderima, te francuski predsednik Emanuel Makron, koji se pre tri godine prvi put pojavio na listi najpopularnijih lidera sveta. Predsednik Rusije Vladimir Putin je na četvrtom mestu, sa 36 odsto ispitanika koji mu daju podršku. Iza njega je predsednik SAD Donald Tramp, a njega sledi premijer Velike Britanije Boris Džonson.

Predsednik Kine Si Đinping nalazi se na sedmom mestu, iza njega su premijer Indije Narendra Modi, kralj Saudijske Arabije Salman bin Adbulaziz Al Saud, pa predsednik Brazila Žair Bolsonaro. U svetu su najniže kotirani predsednik Irana Hasan Rohani i premijer Izraela Benjamin Netanjahu, koje podržava 21 odsto ispitanika. U Srbiji je situacija u odnosu na globalni prosek drugačija. Najpopularniji je predsednik Rusije Vladimir Putin, sa 85 odsto ispitanika koji mu pružaju podršku.

Nižu podršku imaju predsednik Kine Si Đinping, premijer Indije Narendra Modi, predsednik Turske Tajip Redžep Erdogan, Francuske Emanuel Makron, Izraela Benjamin Netanjahu, predsednik Brazila Žair Bolsonaro, pa potom kralj Saudijske Arabije. Papa Franja je na devetom mestu, a Angela Merkel na desetom, dok se na poslednjem, trinaestom mestu, nalazi predsednik SAD Donald Tramp, sa 23 odsto ispitanika koji mu pružaju podršku.

Ispred Trampa, ali ipak pri dnu liste u Srbiji, su britanski premijer Boris Džonson, sa 26 odsto, te predsednik Irana Hasan Rohani, sa 26 odsto ispitanika koji daju podršku. Gallup International krajem svake godine realizuje međunarodnu studiju "Voice of People-End of Year" o očekivanjima za narednu godinu, kao i globalnim i važnim pitanjima. Studija je realizovana tokom novembra i decembra 2019. godine, a uključila je oko 50 zemalja i anketirano je više od 50.000 ispitanika. U Srbiji je anketirano 1.000 punoletnih ispitanika, metodom lice u lice, saopštio je TMG Insights, punopravni član međunarodne asocijacije Gallup International, koji redovno realizuje studiju "End of Year" u Srbiji.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: AP/Ettore Ferrari/Pool)

Kurir