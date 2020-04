KORONA NAM JE STIGLA IZ PRIRODE I UNIŠTILA PLANETU: U odnosu na sledeću pandemiju ovaj virus će biti DEČIJA IGRA (VIDEO)

Da li je novi koronavirus pripremljen u laboratoriji? To je trenutna teorija zavere koja se širi. Od Irana do Rusije do Sjedinjenih Država, teoretičari zavere i spletkarski politički operativci iznose divlje optužbe bez apsolutno nikakvih dokaza da ih potkrepe, krive li to kineske istraživače ili američku vojsku.