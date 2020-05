AMERIKA SUOČENA SA NOVOM PRETNJOM! Prvi put su se na njenoj teritoriji pojavili SMRTONOSNI AZIJSKI STRŠLJENOVI!

U Sjedinjenim Američkim Državama prvi put su se sada pojavili smrtonosni stršljenovi iz Azije koji su dugački i više od pet centrimetara, upozoravaju američki naučnici i dodaju da su zabrinuti da bi ta vrsta mogla da se nastani u SAD.

Naučnici podsećaju da u Japanu svake godine od ujeda stršljena ubice strada 50 ljudskih koji imaju oči poput Spajdermena, narandžaste i crne pruge koje se pružaju niz telo poput tigra, i široku žaoku i krila poput malog zmaja", piše Njujork Tajms, a prenosi Tanjug.

Taj agresivni insekt, zvani "stršljen ubica", može uništiti celu košnicu pčela nekoliko sati, a uz sve imaju žaoku koji može da probije i pčelarsko zaštino odelo.

Pčelari u Vašingtonu su ih već videli na delu.

Evropske pčele kao i one i SAD apsolutno nemaju šanse protiv ovog čudovišta od isnsekta. S druge strane, japanske čele su razvile efikasan način kako da eliminišu uljeza.

Kada izviđač sleti da obeleži košnicu kako bi ostali stršljenovi znali gde da dođu, pčele ga puštaju da delimično uđe... A onda umesto da ga bodu žaokama, one oko njega naprave svojim telima klupko i tada počinju da vibriraju. Te vibracije podižu njivu temperaturu do 47,2 stepena.

Naime, pčele mogu da podnesu temperaturu do 47,8 stepeni a japanski stršljen samo do 46,1. Kako je usled vibracija temperatura veća od one koju on može da podneze, na kraju on bude bukvalno spržen živ dok pčele ostaju nepovređene.

Kurir.rs/P.L.

Kurir