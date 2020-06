VOLEO ŽIVOT, VOLELI SU GA SVI KOJI SU GA UPOZNALI Flojdova devojka skrhana zbog njegove smrti, ovo mu je poslednje rekla

Kortni Ros (44) fotografisana je tokom memorijalne službe u četvrtak dok je plakala iznad Flojdovog zlatnog kovčega postavljenog u Univerzitet Nort Central u najvećem gradu Minesote.

Kortni, koja kaže da je sa Džordžom Flojdom bila tri godine u vezi, slomila se tokom odavanja poslednje pošte čoveku čija je smrt u rukama policije podstakla proteste širom sveta. Ona je u intervjuu za Dejli mejl otkrila da su poslednje reči koje mu je uputila bile: "Volim te".

Kortni je rekla da je Flojd želeo da ostatak svog života provede u Mineapolisu i da je sanjao da otvori svoj restoran.

"Došao je u Mineapolis pre oko pet godina iz Hjustona. Želeo je da pobegne od kriminalne okoline u kojoj je bio i nakon što je pušten iz zatvora preselio se ovde radi novog početka", navela je ona, dodajući da je on potpuno promenio svoj život otkako je došao u Mineapolis.

Flojd je odslužio pet godina zatvora zbog napada tokom oružane pljačke sa još jednim muškarcem 2007. Tokom incidenta Flojd je ušao u kuću jedne žene, pritisnuo joj pištolj na stomak i pretražio kuću zbog droge. Nije našao ni drogu ni novac, ali je uzeo nakit i mobilni telefon.

"Odslužio je svoje u Teksasu i nakon što je pušten dobio je pomoć od organizacije Turning point. Jedan posao je vodio do drugog i tako dalje. On je stvarno voleo da živi ovde. Tu je pronašao neki mir u svom životu. Njegov san je bio da otvori svoj restoran, čak je izabrao i ime “Konvikt čiken” (osuđena koka)", priča Kortni.

Flojd je želeo da unajmi bivše robijaše da mu rade u restoranu kako bi dobili drugu šansu poput njega.

"Imao je i neke ideje oko hrane koju bi služio svojim mušterijama. Želeo je da služi hranu kakvu su pravili bivši robijaši u svojim ćelijama, da koristi namirnice kakve dobijaju zatvorenici u menzi i da od toga pravi gurmanska jela", navela je Kortni.

"Često mi je govorio kako možeš da napraviš bilo šta od nudli, koje možete samleti i koristiti kao testo za picu, ili napraviti kolač ako dodate keks", dodala je ona.

Kortni je ukazala da ne zna još šta će dalje i da još uvek prihvata njegovu smrt.

"Flojd je voleo život, svi koji su ga upoznali su ga voleli. Zaista je preokrenuo svoj život i bio je na ivici da napravi nešto od sebe, a sada mu je to sve oduzeto", istakla je ona.

Flojd i Kortni upoznali su se u skloništu Armije spasa u Mineapolisu, gde je on radio kao obezbeđenje. Kako je ispričala, Flojd je primetio da je ona bila uzrujana nakon posete bivšem dečku koji je tamo živeo.

"Bila sam u haosu u to vreme i dok sam sedela u čekaonici da se on pojavi, prišao mi je visoki muškarac i pozdravio me", rekla je Kortni, dodajući da ju je Flojd tada zagrlio.

"Flojd je bio impozantan, ali je njegov zagrljaj bio nežan i utešan. Pričali smo o mojim problemima i molili se zajedno, zaljubila sam se na prvi pogled".

Flojd je umro 25 maja nakon što mu je policajac Derek Šovin, koji je optužen za ubistvo, pritisnuo vrat kolenom i sa još dva policajca držao ga prikovanog za tlo skoro devet minuta, od čega je tri bio u nesvesnom stanju. Ostala trojica policajaca – Tomas Lejn, Aleksander Kueng i Tou Tao – optuženi su za saučesništvo.

Njegova smrt podstakla je proteste prvo širom Amerike a potom i sveta. Na njegovoj memorijalnoj službi u četvrtak u Mineapolisu pojavile su se holivudske zvezde, muzičari i političari. Okupljeni su odali poštu preminulom stojeći u tišini osam minuta i 46 sekundi, koliko je Flojd proveo gušeći se na tlu tokom hapšenja.

Njegovo telo biće u subotu prebačeno u Reford u Severnoj Karolini gde je rođen, radi privatne službe za porodicu. Nakon toga u utorak će se održati služba za javnost u ponedeljak u Hjustonu, gde je odrastao, a Dejli mejl navodi da će se tu pojaviti i majka Ahmada Arberija, Afroamerikanca kojeg su ubila dva belca dok je džogirao. Nakon službe, održaće se privatna sahrana.

