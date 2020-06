ŠOK ISPOVEST INSAJDERA IZ KAZINA Kad KUĆA ne voli da GUBI: Prate vas, uključen je i PRIVATNI AVION, senzori su svuda...

Džef Džonas je jedan od onih koji su svoje znanje više od deceniju i po stavili u službu kazina, tačnije njihovog sistema obezbeđenja.

Jednom prilikom je rešio da o tome progovori skoro sve šo zna. Skoro...

Kada se Džonas 1990. preselio u Vegas upoznao je čoveka koji mu je rekao da je njegov posao da vara kockarnice.

- Da li brojiš karte?, upitao sam ga.

- Ne shvataš. To bi bilo poput marihuane. A ovo što ja radim je poput heroina.

"Nije mi bilo jasno pa mi je on pokazao u šta se maskira, imao je silne naočare, lažne brkove... Pomislih - Ovo će biti ludnica."

Narednih 15 godina Džonas je pomogao da se razvije tehnologija prepoznavanje lica kao i mnogi drugi sistemi koje su koristili najpoznatiji kazini u Las Vegasu, piše "Networkworld".

"Danas polovina svetskih kazina ima u sklopu svog obezbeđenja nešto što sam ja držao u rukama", rekao je on.

Prema njegovim rečima, kazino poput Belađija ima najverovatnije 2.000 kamera koje šalju sliku na 50 monitora. Samo mali broj ljudi uživo prati ono što te kamere snimaju. Ali tolike kamere su bitne da bi informacije bile dostupne kada se primeti da neko počne da dobija neobično veliku količinu novca.

Jedan od radnika na blek džeku je priznao da je nameštenim špilom pomogao igračima da "osvoje" 250.000 dolara.

"To nije primećeno odmah dok se to dešavalo. Većina video materijala koji se prikuplja se koristi tek u nekoj istrazi. Kada neko za stolom dobije 250.000 dolara onda se snimci detaljno vrate, pregledaju i potom usledi par telefonskih poziva. U stara vremena su za tako nešto umeli da vam polome kolena. Ali to je bilo na početku", priča Džons.

Dobar brojač karata je u statističkoj prednosti nad kazinom i ako kazino proceni da ovaj dobija suviše novca, izbaciće ga napolje.

Naravno, brojač mora da bude zaista, zaista dobar. Jer jedna njegova greška može da vrati prednost kazinu.

"Ako niste dovoljno dobri u brojanju karata, izgubićete novac. Kazino vas posmatra i ako proceni da ste loši u tome, pustiće vas da igrate. S druge strane čak i ako brojač karata osvaja novac ali je deo ekipe u kojoj neko gubi velike svote, kuća može da odluči da se takvo ponašanje istoleriše. Naime ako brojač karata osvoji 20.000 dolara dok njegov drugar izgubi milione to će kazino istolerisati.

KAKO KAZINO UZVRAĆA UDARAC

On tvrdi da je u kazinu sve podređeno tome da kockarnica bude u prednosti nad igračima. Ako je igrač namestio da igra ide u njegovu korist, onda će ga ljubazno zamoliti da napusti salu. Ali ako igrač osvoji veliki novac pukom srećom, iako su kvote bile na strani kazina, onda će se kazino potruditi na svaki način da namami igrača da nastavi da igra i dalje.

Pa čak i ako to uključuje privatni avion.

"Tako se desilo u jednom kazinu gde je ekipa osvojila 18 miliona. Kada su napustili kockarnicu sa tolikim novcem, čelni ljudi kazina su poslali privatni avion u njih grad a limuzinu parkirali ispred kuće sa porukom - Ako budete poželeli da ponovo igrate.

I poželeli su. Vratili su se i izgubili negde oko 22 miliona.

Zbog poreskih razloga kazino mora da prati igrače koji osvoje odrešenu sumu novca kao što je iznos preko 2.500 ili 10.000 dolara. Ako osvojite ovoliko očekujte da vas prate čak i ako niko niste rekli ni kako se zovete.

"Ako se pojavite, ne kažete ko ste, igrate za jednim stolom, pa za drugim, pa odete u potpuno drugi deo kazina, pa potom odete u sobu pa se presvučete, pa se vratite... Oni su u obavezi da proprate sve to.

Senzori su svuda.

"Svaki kazino ima hiljade senzora. Svaka brava, svaki slot aparat, svaki bankomat..."

Inače kazini preuzimaju pravni i finansijski rizik ako puste pogrešne igrače da se kockaju. Ljudi koji su zavisni od kocke a nalaze se na spiskovima ljudi kojima je zabranje no da se kockaju mogu da tuže kazino ako im dozvoli da igraju.

Postoji spisak koji poseduje Komisija za igru države Nevada na kojoj je nekoliko desetina kriminalaca koji su varali kazine i koje morate da sprečite da se kockaju u vašem kazinu.

"Ako takvi ljudi budu viđeni u kazinu, kazino može biti žestoko novčano kažnjen, a čak može da izgubi i licencu", rekao je Džonas.

Kurir.rs/P.L.

Kurir