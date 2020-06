LUPAO MI JE GLAVOM O ZID, KRIO SE ISPOD KREVETA: Bivša devojka otkriva mračnu prošlost Nemca koji je ubio malu Medlin

Kako kaže, 2005. godine napao ju je u toaletu bara u kome je radila u Algarveu, u Portugaliji, a onda je razbio prozor njenog stana, provalio unutra i čekao je ispod kreveta.

Proganjao ju je posle raskida, ali uprkos svemu, teško joj je bilo da prihvati činjenicu da je njen bivši dečko osumnjičen u slučaju Medlin Meken.

Iako je bio “veoma šarmantan i duhovit” kad su se upoznali, kasnije je počela da ga se plaši.

Lupao joj je glavom o zid jer je video da je zagrlila druga. Sve što je tada iskusila pokazuje jezive slčnosti sa slučajem nestanka Medlin Meken u obližnjem mestu Praja da Luš, dve godine kasnije. Otac Geri Meken ranije je izjavio da misli da se otmičar sakrio iza vrata kad je te sudbonosne noći maja 2007. otišao kući da proveri da li je sve u redu. Policija sumnja da je uljez ušao u njihov apratman kroz prozor.

foto: EPA

Neimenovana žena, koja danas ima 45 godina, kaže da se zaprepastila kad je čula da je Brukner glavni osumnjičeni za otmicu Medlin Meken.

"Do danas sam odbijala da verujem da je neko s kim sam bila u vezi mogao da uradi nešto tako strašno i odvratno. Ali sada više nisam sigurna. Ako je to stvarno učinio, treba da bude kažnjen", izjavila je.

Ona je odlučila da progovori nakon što je otkriveno da je Nemac navodno rekao drugoj bivšoj devojici za večerom da ima da obavi „grozan posao u Praji da Luz“, noć uoči nestanka male Medlin: "Moram to da uradim i to će mi promeniti život. Nećeš me viđati neko vreme."

foto: Profimedia

Podsetimo, Kristijan Brukner je bio blizu mesta zločina sat pre nego što je Medlin oteta kada je 30 minuta razgovarao mobilnim telefonom, a sledećeg dana preneo je svoj "jagua" tamne boje na ime druge osobe i sledeće tri godine nije viđen u tom kraju.

Britanka iz Berkšira, koja je sada odlučila da progovori, kaže da su ona i Brukner zajedno radili kao konobari u restoranu Taberna de Lagoš, u Lagošu.

Iako joj u prvi mah nije bio simpatičan, u proleće 2004. su se sprijateljili.

"Bila sam sama ovde u Portugaliji, pomalo usamljena bez porodice, a taj momak mi je poklanjao pažnju", kaže ona.

Kad su počeli da se zabavljaju u početku je sve bilo divno i često bi prespavala u seoskoj kući u predgrađu Praja da Luš, koju je Brukner iznajmljivao, udaljenoj oko kolometar od restorana gde su radili.

Kuća u kojoj je živeo Brukner u Portugaliji foto: Profimedia

Izvodio ju je restorane i išao s njom na plažu, birajući usamljena mesta. Sve je bilo divno do zime 2004, a prvi napad ljubomore dobio je kada je ona srela druga u Lagošu.

"Ćaskali smo i iznenada je zaćutao, kao da je video duha ili se nečeg setio. Kasnije mi je neko rekao da mu je Kristijan ranije pretio, jer nas je video kako zajedno razgovaramo", kaže.

Počeli su da se svađaju u jesen, znao je da poludi zbog sitnica.

"Sećam se da je jednom pobesneo jer mu nisam očistila kuću. Rekla sam mu da imam svoju kuću i da ne živim tu, a on mi je odgovorio: „Treba da mi očistiš kuću, ti si žensko“, dodala je.

Iako je bio veoma ljubomoran i posesivan, viđao se s drugim ženama dok je s njom bio u vezi. Kada jednom prilikom našla ljubavne poruke u njegovom telefonu i zatražila objašnjenje, potpuno je poludeo.

Opisala je opisala nemili događaj u ranim jutarnjim satima Nove godine 2005, u Metro baru u Lagošu, gde je radila.

"Bio je u baru i pijan. Neki zaista fini momci s kojim sam se sprijateljila ušli su u bar, čestitali mi Novu godinu i zagrlili me. Kris je iznenada počeo da divlja po baru i odvukao me od njih pred svima. Zgrabio me je za vrat, uvukao u ženski toalet i udarao mojom glavom o zid. Ljudi su pokušavali da ga skinu s mene, četiri velika momka su najzad uspela i pozvala policiju", kaže Britanka.

Prijatelji su je ispratili do stana.

"Bila sam sigurna da se neko krije tu ili da je tu bio. Otvarala sam ormane i zavirila pod krevet i doživela najveći šok u životu. Bio je tamo sakriven, ležao je na leđima i zurio u mene. Zaledila sam se. Izvukao se ispod kreveta i ponašao se kao da je sve u najboljem redu, pozdravio se i zatvorio vrata za sobom", objašnjava.

Raskinuli su 2005, kada je našla ženski donji veš u njegovoj torbi. Posle toga ju je proganjao, dolazio u restoran u kome je radila, pratio na ulici, tako da je neko morao da je isprati do kuće svaku noć.

Britanka je dala izjavu policiji nakon što je pokrenuta istraga protiv Kristijana Bruknera zbog silovanja 72-godišnje Amerikanke u Praji da Luš 2005, ali je vezu sa slučajem Medlin Meken otkrila tek posle dramatičnog apela javnosti britanske i nemačke policije.

Kurir.rs/Mirror/Metro.co.uk

Kurir