OVO JE DEVOJKA SA BALKANA KOJU TRAŽI INTERPOL: Svakodnevno je sedela u prostoriji iza kioska u kojem je radio Kristijan

Priča to Hrvat iz nemačkog Braunšvajga, čiji je restoran udaljen desetak metara od kioska u kojem je godinama radio Kristijan Brukner (43), glavni osumnjičeni u slučaju Medlin Meken iz 2007.

Prvi put mediji su objavili fotografiju Nakscije Miftari, koja je kao tinejdžerka bila Bruknerova devojka.

foto: Profimedia

Nemačke vlasti izdale su Interpolovu crvenu poternicu o njenom hapšenju. Nakon što su se rastali, Miftari ga je prijavila policiji zbog nasilja. Prema rečima svedoka, ona je tad imala oko 17 godina. Policija veruje da bi Naksicije Miftari, devojka koju je brutalno tukao, mogla da iznese ključne dokaze o nestanku devojčice Medlin.

foto: Profimedia

"Tek kad sam ugledao fotografiju u medijima, setio sam se kako je ona gotovo svakodnevno sedela u prostoriji iza kioska u kojem je radio Kristijan. Već tad su susedi svašta pričali, znate kako to ide. Bilo im je neobično i sumnjivo da se maloletnica tako intenzivno druži s muškarcem starijim od sebe", dodaje sagovornik 24sata.hr.

foto: Profimedia

Kaže da mu nije mu poznato jesu li roditelji znali gde im je ćerka sve to vreme bila i šta radi: "To je velika porodica sa desetero dece. Oca sam poznavao, no on je umro pre desetak godina. Otkad je Kristijan završio iza rešetaka, više ih nisam viđao i niko ne zna gde su se odselili."

Istovremeno, portugalski mediji javljaju da je otkriveno da je radnik hotela u Portugalu odao osumnjičenom Brukneru da su vrata hotelskog apartmana malene Medi otključana i da će mu biti lako da otme devojčicu.

foto: Profimedia

Nemačka i portugalska policija, koje zajedno rade na ovom slučaju, kažu da su identifikovale pokvarenog radnika hotela. Veruju da je on odao pedofilu sve detalje o apartmanu u kompleksu u Praia da Luzu. Ovo otkriće moglo bi biti od presudne važnosti da se sazna šta se tačno dogodilo te kobne večeri 3. marta 2007. godine.

foto: EPA

Podsetimo, Kristijan Brukner (43) osumnjičen je za otmicu i ubojstvo Medlin Meken. On je za policiju 2016. godine bio "samo" kažnjavani zlostavljač dece. Te su godine pretražili zapušteno imanje u okrugu Borde na kojem je on živeo. Reč je o bivšoj fabrici u kojoj su se nekada proizvodili papir i kutije. Kasnije je imanje zaraslo u travu, na njemu se gomilalo smeće, a Kristijan je živeo u starim barakama.

foto: Profimedia

Foto: Profimedia

