TRAMPOV OBRAČUN SA KINOM: Ukinuo poseban status Hongkongu, a uvodi i sankcije (VIDEO)

"Hongkong će sada biti tretiran isto kao kontinentalna Kina", rekao je Tramp.

To znači da će kompanije sa sedištem u Hongkongu sada morati da preispitaju šta će ova odluka značiti za njihovo poslovanje. Hongkong je do sada uživao jedinstvenu slobodu koja nije viđena u Kini, ali mnogi građani strahuju da će novi zakon koji je nametnuo Peking to narušiti.

"Nema posebnih povlastica, nema posebnog ekonomskog tretmana i izvoza posebnih tehnologija", rekao je predsednik SAD koji je još u maju prvi put najavio takav potez.

foto: EPA/MIGUEL CANDELA

Tramp je takođe potpisao zakon o uvođenju sankcija kineskim zvaničnicima koji, tvrdi, krše prava u Hongkongu, a Kina je najavila odgovor.

Sa druge strane, Zakon o autonomiji Hongkonga koji je Kongres početkom ove nedelje jednoglasno usvojio, a on danas potpisao, daje američkoj administraciji snažne nove alate za pozivanje na odgovornost onih koji krše ljudska prava.

Kinesko ministarstvo spoljnh poslova je u saopštenju osudilo najnovije poteze SAD-a, pozivajući Vašington da prestane da se meša u unutrašnje stvari Kine.

"Kina će preduzeti potrebne mere kako bi zaštitila svoje legitimne interese", navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir