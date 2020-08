OPET JE AFROAMERIKANAC PREMINUO POSLE POLICIJSKE TORTURE: Pretučen tokom hapšenja, umro u bolnici (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Još jedan snimak policijske brutalnosti objavljen je ove nedelje po nalogu sudija Severne Karoline. Na njemu se vide policajci koji su nekoliko puta pretukli 56-godišnjeg Afroamerikanca Džona Nevila Eliota, nakon čega je pao u nesvest i umro. Čitav slučaj užasno podseća na ubistvo Džordža Flojda krajem maja u Mineapolisu, što je izazvalo lavinu protesta širom sveta.

Državni tužilac okruga Forsajt Džim O'Nil podigao je optužnicu protiv pet policajaca i medicinske sestre, koji su bili prisutni tokom tragičnog događaja koji se dogodio 2. decembra u okružnom pritvoru. Oni su takođe oslobođeni dužnosti, prenosi CNN.

Nevil je uhapšen pod optužbom za napad na ženu. Dok je bio u pritvoru, razboleo se i pao sa kreveta na krevet na pod. Policija i medicinska sestra pronašli su ga dezorijentisanog u ćeliji i prebacili ga u sobu za osmatranje, gde je narednih 45 minuta zadobio povrede od kojih je na kraju umro.

Na snimcima sa kamera montiranih u policijskim uniformama vidi se kako Neville vrišti nakon što pet policajaca uđe u njegovu ćeliju: "Čekaj, pusti me, pusti me!" Takođe se čuje vikanje nekoliko puta: „Mama! Mama! Mama! "

Nakon toga, jedan od policajaca objasnio mu je da se treba smiriti i prestati da se opire. Nakon toga se vidi da Nevil nepomično leži na podu dok policija skida lisice. Na glavi je imao kesu da ne bi pljunuo na policajce. Potom su ga prevezli u drugu sobu, gde mu je medicinska sestra izmerila krvni pritisak i pitala ga da li zna gde je, na šta je on rekao da ne zna. Potom su ga odveli u drugu ćeliju i bacili na pod i pokušali da ga obuzdaju nakon što je želeo da skine lisice.

Na snimcima se vidi kako Nevil opet viče: „U pomoć! Moje ruke! Pomozite mi! Pomozite mi. Ne mogu da dišem." Jedan policajac je odgovorio: „Čujem vas. Govorite, tako da možete disati. " Nevil nastavi: „Molim te. Ne mogu da dišem. Pusti me! Ne mogu disati, pusti me. Molim vas ", na što policajac odgovara da se smiri:" Morate se smiriti. Pokušavamo skinuti lisice, a vi nam to otežavate. Možete disati jer možete govoriti. Dakle, sve je u redu. Možete da dišete jer vičete i krećete se. Morate se smiriti. Prestani da se opireš. Što se pre opustite, pre možemo da izađemo odavde. “

Nakon toga se vidi da policija još uvek skida lisice sa Nevila koji u jednom trenutku prestaje da viče i čini se da ne reaguje. "Dobro je, Džone, skoro smo gotovi", čuje se službenik koji govori. Nakon toga, medicinsko osoblje je pokušalo da ga oživi i prebacili su ga u bolnicu Vake Forest gde je 4. decembra umro.

Kada je stigla hitna pomoć, Nevilove rožnjače bili su prošireni i nisu reagovali na podražaje, navodi se u izveštaju patologa okruga Forsajt. Uzrok njegove smrti bila je "hipoksično-ishemijska povreda mozga usled kardiopulmonalnog hapšenja". Dodaje se da je Nevil patio od "akutno izmenjenog mentalnog statusa i astme".

Kurir.rs/Net.hr Foto: Screenshot

Kurir