TRAMP UVEO ŠTEDNJU U POŠTI DA BI OTEŽAO GLASANJE: Demokrate optužuju predsednika SAD da će uticati na ishod izbora!

Javni tužioci nekih saveznih država u SAD koji dolaze iz redova Demokratske stranke najavili su moguće pokretanje pravnih postupaka zbog tih mera, navodi Rojters.

Najviši predstavnici Demokratske stranke u Kongresu SAD pozvali su direktora državne pošte Luisa Dedžoja - kojeg je imenovao Tramp - i još jednog visokog predstavnika te kompanije da pred članovima Kongresa ovog meseca svedoče povodom mera štednje zbog kojih je širom zemlje usporena dostava pošiljki.

Usled toga, predstavnici Demokratske stranke optužili su republikanca Trampa, koji se, prema rezultatima predizbornih anketa, po popularnosti nalazi iza demokrate Džoa Bajdena, da merama štednje u državnoj pošti pokušava da utiče na ishod izbora.

Tramp je u više navrata, bez navođenja dokaza, upozorio da bi porast zastupljenosti glasanja putem pošte mogao dovesti do izborne prevare, podseća Rojters, navodeći da takav način glasanja ipak ne predstavlja ništa novo u SAD, budući da je na prošlim predsedničkim izborima tu mogućnost iskoristila četvrtina glasača, a očekuje se da bi na predstojećim to moglo učiniti do polovine njih.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: KEVIN DIETSCH / POOL

