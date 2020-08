PRELJUBNIK HOĆE U BELU KUĆU: Bajden je uz prvi mandat senatora dobio i sadašnju suprugu, koju je oteo dobrom prijatelju

A cela priča koju Bajdenovi govore o tome kako se predsednički kandidat zaljubio u Džil nakon što se potpuno slučajno sreli je izmišljena rekao je Bil Stivenson za DailiMail.com u ekskluzivnom intervjuu.

Sad će Stivenson objaviti knjigu za koju kaže da će sve otkriti.

"Ne želim nikoga da povredim", rekao je 72-godišnji Stivenson u svojoj kući u Vilmingtonu u državi Delaver, gradu koju je Bajden nazvao domom već pola veka. "Ali činjenice su činjenice i ono što se dogodilo, dogodilo se."

Stivenson još ne otkriva naslov knjige.

"Ljudi me pitaju kako mogu da se vratim 40 godina, ali nisam, vraćam se 72 godine kako bih ispričao svoju životnu priču", dodao je Stivenson, koji je osnovao The Stone Balloon, poznati muzički klub uživo u blizini Univerziteta u Delaveru .

"Knjiga je dugačka oko 300 stranica, a Džil zauzima samo oko 80", rekao je Stivenson.

Stivenson se oženio Džil Džejkobs 1970. "Bio je februar, verujem da je to bio 7.", rekao je za DailiMail.com.

Dve godine kasnije, rekao je, bračni par je radio na prvoj kampanji predsednika Senata u okrugu Nju Kastl, Bajdenu.

U vreme kada je Bajden bio oženjen prvom suprugom Neilojom koja je poginula zajedno sa jednogodišnjom ćerkom Naomi u saobraćajnoj nesreći između izbora i Bajdena koji je zauzeo njegovo senatsko mesto.

"Džil i ja smo sedeli u Bajdenovoj kuhinji", rekao je Stivenson, koji sebe opisuje kao liberalnog republikanca, iako kaže da je glasao za Baraka Obamu i Bajdena i 2008. i 2012. "Radili smo na njegovoj kampanji.

"Dao sam 10.900 dolara njegovoj prvoj kampanji - u gotovini."

Stivenson - koji se sa Bajdenom pojavio na listi 50 najuticajnijih ljudi Delavera - rekao je da je prvobitno želeo da radi za sedećeg republikanskog senatora Kejleba Bogsa, za koga se očekivalo da će lako pobediti na ponovnim izborima.

Bajden je na kraju odneo pobedu sa nešto više od 3.000 glasova - 1.4 procenata - vodeći kampanju suprotstavljajući svoju mladost i energiju sa 63-godišnjim Boggsom, koji je priznao da ne želi da se kandiduje za treći mandat i to je učinio samo zato što je predsednik Ričard Nikson se izjasnio s njim.

Bajden, samo 29. na dan izbora, postao je šesti najmlađi američki senator u istoriji.

Stivenson je rekao da je prvo sumnjao da su Bajden i Džil imali aferu u avgustu 1974. Imao je tada 26, Džil 23, a Džo 31.

"Tačno znam kada je to bilo", rekao je. 'Brus Springstin je igrao u The Stone Balloon-u i morao sam da odem u Severni Nju Džersi da bih ga unapred platio.

'Zamolio sam Džil da pođe sa mnom i rekla je da ne - imala je posla, morala je da pazi na Džoovu decu, Bju i Hantera. Bilo je velika stvar otići u susret Springstinu. Nisam imao pojma da su ona i Džo u takvim odnosima"

'Tada mi je jedna od najboljih prijateljica rekla da misli da su se Džo i Džil malo previše zbližili. Bio sam izenađen što je došla do mene. '

Tog oktobra dobio je potvrdu. „Bio sam na poslu i jedan momak je ušao i pitao:„ Imate li smeđu korvetu? “ Rekao sam da, to je automobil moje žene.

"Rekao je da su u maju ta kola okrznula njegov branik, pa su mu rekli da dobije procenu, a on se od njih nikada nije čuo".

To je bilo što se Stivensona tiče.

'Zamolio sam Džil da napusti kuću, što je i uradila. Njen otac me je molio da je vratim kad je saznao o čemu se radi. Zamolio me je da joj pružim drugu šansu, ali mene to nije zanimalo.

Džil i Džo Bajden su se venčali u kapeli Ujedinjenih nacija u Njujorku u junu 1977.

