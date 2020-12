PRVI PUT U ISTORIJI: Bitkoin prešao vrednost od 20.000 dolara!

Najveća svetska kriptovaluta danas je narasla sedam odsto i popodne je vredela 20.787 dolara.

Ove godine bitkoin se gotovo utrostručio.

Bitkoin kraj godine dočekuje s najvećom vrednošću ikad.

Na početku godine to nije izgledalo tako. Od sredine februara do sredine marta vrednost mu je pala za više od 50 odsto - na samo 4.895 dolara. Nakon kratke faze oporavka, cena se dugo kretala blizu granice od 10.000 američkih dolara - sve do pre nekoliko sedmica.

U novembru se bitkoin kretao oko 16.000 dolara.

Bitkoin je krajem 2017. gotovo dotakao vrednost od 20.000 dolara, ali je onda došlo do pada.

Kurir.rs/Beta

Kurir