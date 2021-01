TVRĐAVA VAŠINGTON: Glavni grad SAD pod neviđenim obezbeđenjem pre Bajdenove inauguracije (FOTO, VIDEO)

Ogroman deo gradskog jezgra blokiran je, a patroliraju uniformisane snage Nacionalne garde kao deo nagomilavanja koje nisu viđene od građanskog rata. A američka prestonica postaje tvrđava dok se savezni, državni i lokalni zvaničnici spremaju za najgori scenario nasilja vezan za inauguraciju 20. januara.

Više od 25.000 pripadnika snaga bezbednosti, vojske i obaveštajnih službi aktivirano je da obezbedi sigurnost u Vašingtonu do polaganja zakletve izabranog predsednika Bajdena, ceremonije koja će imati daleko manje pompe nego u prošlosti zbog pandemije Covid-19 i poslednje nedeljni smrtonosni neredi na Kapitolu.

Iza kulisa, savezni agenti, tužioci i analitičari utrkuju se u pronalaženju i ometanju aktivnih zavera u, kako neki kažu, najvećem bezbednosnom izazovu od dana posle terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, prema sadašnjim i bivšim američkim zvaničnicima.

"Zabrinuti smo zbog potencijala za nasilje na višestrukim protestima i mitinzima planiranim ovde u DC i u zgradama glavnog grada širom zemlje u narednim danima", rekao je direktor FBI-a Kristofer Vrej na bezbednosnom brifingu u četvrtak. "To bi moglo dovesti naoružane pojedince u neposrednoj blizini vladinih zgrada i zvaničnika."

Bilten FBI-ja i drugih agencija ove sedmice upozorio je da bi ekstremisti koji su ciljali inauguraciju mogli da iskoriste posledice kršenja Kapitola 6. januara izvodeći napade da bi destabilizovali i iznudili veći sukob u SAD-u, navodi osoba upoznata s tim. Bilten je takođe upozorio da će opsada Kapitola biti "značajan pokretač nasilja" u budućnosti, rekla je ta osoba.

Više od 100 ljudi umešanih u nerede - koji su doveli do najmanje pet smrtnih slučajeva - do sada je optuženo za zločine, što se očekivalo više.

Napori da se otkriju aktivne zavere uključuju pretragu društvenih medija, nadgledanje veb lokacija za ćaskanje, hapšenje pojedinaca identifikovanih u neredima na Kapitolu i intervjuisanje osumnjičenih i svedoka, rekli su dva američka zvaničnika.

Ministarstvo pravde takođe je počelo sa preventivnim hapšenjima: Jedan čovek iz Ilinoisa uhapšen je 12. januara zbog pretnji da će ubiti demokrate tokom inauguracije. Kapitol policija je upozorila da će svako ko pokušava da "nezakonito stekne pristup" kompleksu Kapitola biti podložan "odgovarajućoj upotrebi sile i hapšenju".

Predsednička inauguracija je uvek bezbednosna stvar najvišeg nivoa, ali agencije su pojačale i ubrzale svoje operacije nakon opsade Kapitola, koju su predvodile Trampove pristalice pokušavajući da porede kongresu potvrdu pobede Bajdeninog izbornog koledža.

Tajna služba zadužena je za bezbednost inauguracije i aktivirala je komandni centar - zvanično poznat kao Multi-agencijski koordinacioni centar - da okuplja savezne, državne i lokalne agencije.

Više od 20 agencija za javnu bezbednost uključeno je u planiranje bezbednosti, uključujući policiju, vatrogasno-spasilačke i hitne medicinske službe, navodi Tajna služba.

FBI ima komandne centre u sedištu i terenskoj kancelariji u Vašingtonu i vodi Zajedničku radnu grupu za terorizam za razmenu obaveštajnih podataka i informacija o pretnjama između agencija.

Zajedno sa fizičkim utvrđenjem Kapitola, vlada DC-a zatvorila je za saobraćaj veliki deo grada, zatvorila stanice metroa i zaobišla javne autobuse. Nacionalni tržni centar, tradicionalno mesto okupljanja na dan inauguracije, takođe može biti zatvoren prema planu koji razmatra Služba nacionalnog parka.

Izvan Vašingtona, FBI je uspostavio komandna mesta u svim svojim terenskim kancelarijama širom zemlje i podstakao državne i lokalne zvaničnike da razmenjuju obaveštajne podatke koje prikupe o pretnjama. FBI i Ministarstvo pravde uspostavili su udarnu silu kako bi nastavili optužbe za pobunu protiv bilo koga ko izvrši napade.

Kompanije su se pridružile naporima. Delta Air Lines Inc. zabranjuje vatreno oružje na letovima ka Vašingtonu do 20. januara, osim službenika za sprovođenje zakona. Airbnb Inc., najveća usluga iznajmljivanja kuća u SAD, saopštila je da sledeće nedelje otkazuje sve rezervacije u vašingtonskom području.

Iako se čini da je Kapitol utvrđen za naredne dane, pojačala se zabrinutost da će ekstremisti napade izvan bezbednosnog perimetra, na takozvane meke ciljeve, usmeriti u Vašington ili u glavne gradove država, rekao je jedan zvaničnik.

Službenici zakona kažu da postoje određene obaveštajne informacije da se od ovog vikenda očekuju planirane, velike aktivnosti u Kaliforniji, Koloradu, Mičigenu, Nebraski, Juti i Zapadnoj Virdžiniji. Vojska Nacionalne gardep je aktivirana u većini država.

"To je slaba situacija", rekao je Frank Straub, bivši savezni zvaničnik koji sada rukovodi Centrom za studije odgovora na masovno nasilje Nacionalne policijske fondacije. "Moramo prepoznati da u ovom trenutku naše istorije imamo vrlo stvarnu, vrlo verodostojnu i vrlo animiranu domaću ekstremističku i terorističku pretnju."

Neke grupe su pozvale članove da velikim brojem poraze napore za sprovođenje zakona i zaštitu i podstiču ljude na oružane proteste u svim glavnim gradovima. Drugi su svojim članovima dali znak da odstupe i da izbegavaju Vašington.

Analitičari su upozorili da situacija opterećuje sigurnosne resurse.

Kongresno osoblje računa sa sigurnošću i izvan inauguracije

"Dostigli smo tačku preokreta u pogledu bezbednosti i izazova sprovođenja zakona", rekao je Frenk Fiđulizi, bivši pomoćnik direktora FBI za kontraobaveštajne poslove. "Čujem kako savezni agenti kažu da ne mogu ovo da podnesu; nemaju alate. Bolje da obratimo pažnju na njih ".

Količina informacija koje je FBI prikupio je vrtoglava, uključujući više od 140.000 digitalnih medija povezanih sa napadom na američki Kapitol.

"Obim informacija tamo je značajan, ali mi smo ih potiskivali što je brže moguće svim relevantnim partnerima u sprovođenju zakona i obaveštajnim službama", rekao je Vrej.

Jedan od jedinstvenih izazova sa kojima se suočavaju agencije za sprovođenje zakona je taj što pretnje dolaze od građana SAD.

Skoro dve decenije primarni fokus obaveštajnih agencija i agencija za sprovođenje zakona bio je lov na strane teroriste i nekolicinu pojedinaca u SAD-u koji su bili propagirani njihovom propagandom.

Opsada Kapitola iznedrila je rastuću pretnju koja će vjerovatno redefinisati antiterorizam i kontraobavještajne napore u godinama koje dolaze: potencijalno hiljade američkih građana koje domaća politika i reči američkih političara motiviraju na nasilje.

U nekim slučajevima, agitatorima mogu čak pružiti podršku i službenici zakona koji su se zakleli da će zaštititi zemlju, prema sadašnjim i bivšim zvaničnicima.

"Ako neki od onih koji nas štite zapravo planiraju protiv nas, sigurnosni izazov postaje još veći pomicanjem naprijed", rekao je Fiđulizi, bivši zvaničnik FBI-a koji je autor nove knjige, "FBI-jev put: Unutar Kodeksa izvrsnosti Biroa" . "

Čak i utvrđivanje ko možda planira događaje - a ko se samo nervira - može biti mutno.

"Moramo odvojiti ambiciozno od namernog i utvrditi ko od pojedinaca koji govore prezirne stvari na Internetu samo vežbaju tastaturu ili zapravo imaju nameru da nanesu štetu", Steven D'Antuono, pomoćnik direktora zadužen za FBI terenski ured u Vašingtonu, rekao je novinarima 12. januara.

Zvaničnici Ministarstva pravde kažu da ne skidaju nikakve alate sa stola kada je u pitanju pokušaj sprečavanja budućih nasilnih radnji i optuživanja onih koji su izvršili napade.

"Imamo na raspolaganju dosta saveznih resursa; puno saveznih optužbi za rešavanje ovog ponašanja ", rekao je Majk Šervin, vršilac dužnosti američkog tužioca za okrug Kolumbija. "Ovo gledamo i tretiramo kao značajnu međunarodnu protuterorizmu ili kontraobaveštajnu operaciju."

