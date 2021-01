NEVIĐENI SKANDAL SRUŠIO HOLANDSKU VLADU: Surova priča o tome kako su izvršitelji razorili 10.000 porodica (VIDEO)

To je razorilo njihove živote. Da li će i političare?

"Pravna država mora da štiti građane, ovde smo u tome stravično omanuli", rekao je holandski premijer Mark Rute obrazlažući ostavku Vlade u petak. To je politički epilog skandala oko isplate dečijih dodataka koji seže još u vreme prvog Ruteovog mandata na čelu Vlade od 2010. godine. Vlada će ostati u tehničkom mandatu do marta, kada su izbori.

Rute, lider desno-liberalne stranke VVD, do sada je slovio za uspešnog premijera i, prema anketama, samo je čudo moglo da ga spreči da osvoji novi mandat. Sada se možda to čudo desilo i Rute politički hoda po tankoj liniji.

"Odneli su frižider"

Rodžer Deriks i njegova porodica su među 10.000 familija kojima je naneta nepravda. "Mnogi su se razvodili, mnogi morali da prodaju kuće, gubili su posao ili reputaciju. Neverovatni pritisak je bio jedan od razloga što sam se ja razveo", priča ovaj kuvar iz Hofdorpa za DW.

Poreska uprava je nemilosrdno progonila Deriksa i hiljade drugih jer su navodno inkasirali više novca na ime dečijeg dodatka nego što im je pripadalo. Sudski izvršitelji su mu tražili 33.000 evra. "Došli su mi u kuću, odneli frižider, automobil i oduzimali mi 40 odsto od plate", kaže.

Deriks nije bio siguran otkud to. Da li je propustio da popuni neki formular? Ili se radilo o surinamskom poreklu njegove supruge? To je bilo teško razjasniti čak i pred sudom.

U Holandiji se naime doplate za brigu o deci uplaćuju paušalno, a onda je na roditeljima da dokažu da imaju pravo na njih. Ko počini grešku u papirologiji, brzo dospeva kod sudskih izvršitelja.

Rodžer Deriks je postao aktivista iz muke, i decembra prošle godine je pred parlamentom u Hagu govorio u ime oštećenih. Na stolu je već bio izveštaj istrage koja je pokazala razmere nepravde.

Advokat Orlando Kadir koji zastupa 600 oštećenih porodica kritikuje tromu isplatu odšteta na koju se holandska Vlada obavezala još u septembru. Trebalo je da svaka porodica dobije po 30.000 evra, ali su onda uvedene dodatne provere.

"Pred Božić su neke porodice dobile po 750 evra", kaže advokat. To vidi kao ismevanje jer, kako tvrdi, četiri petine njegovih klijenata imaju štetu od barem 100.000 evra. Odlazili su u dugove i plaćali kamate, gubili radna mesta i tonuli sve dublje. I pre nedaće tim ljudima nije išlo sjajno – jer dečija doplata o kojoj se radi namenjena je onima sa nižim primanjima.

Diskriminacija ljudi migrantskih korena?

Finansijski revizori i danas na adrese oštećenih šalju upozorenja o dugovanjima. I to iako je istraga pokazala da je porodicama naneta "nepravda bez presedana", te da su u Vladi odavno za to znali, ali nisu reagovali. Čak i Državno tužilaštvo saopštava da su mere finansijskih institucija "u mnogim slučajevima imale nepravedne posledice". Ipak, za sada odbijaju da pravno gone službenike finansijske uprave.

Neki slučajevi su i pred Vrhovnim sudom. Advokat Vako Grenevold, koji zastupa neke porodice, krivi brojne ministre za ovaj skandal. Reč je, kaže, i o diskriminaciji jer su u pitanju mahom mešovite porodice sa migrantskim poreklom.

U petak je odlazeći premijer Rute obećao da će onih 30.000 evra svima biti isplaćeno do maja, a potom i ostatak novca. Postoji bojazan, rekao je Rute, da će taj novac otići na plaćanje dugova i da mnoge porodice i nakon toga neće imati dovoljno za pristojan život.

Mark Rute ipak nije objasnio zašto Vlada tek sada podnosi ostavku i priznaje prave razmere problema. Deo odgovora leži u rascepkanosti holandske partijske scene gde su vlade uvek široke koalicije. Njihova trajnost onda se obezbeđuje guranjem problema pod tepih.

U toj veštini je Rute važio za majstora. Prema mišljenju mnogih posmatrača, ni ova afera neće imati značajnijeg uticaja na ishod izbora u martu.

