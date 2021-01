TAJNE KOVID ŽURKE U SKIJALIŠTIMA IZAZVALE ZABRINUTOST: Ova mesta prete da opet postanu epicentar širenja virusa po Evropi

Veliko uzbuđenje austrijske javnosti izazivaju ovih dana vesti o prikrivenim korona žurkama u skijalištu Sent Anton, i drugim sličnim zimskim centrima u zapadnom Tirolu, budući da je ta regija prošle godine bila jedan od epicentara širenja zaraze korona virusa po Evropi.

Tajne zabave na skijalištima u Tirolu, gde su se ovih dana preselili veliki broj stranaca iz Velike Britanije i Skandinavije, izazvale su uzbuđenje i zabrinutost. Uprkos ograničenjima i zabranama takvih aktivnosti, društvenim mrežama šire se fotografije korona zabava, iako su one ove sezone zabranjene, a došlo je i do prvih potvrđenih zaraza, prenela je u utorak slovenačka agencija STA pozivajući se na austrijske izvore, prenosi Večernji list.

Centar nedopuštenih zabava postao je elitni skijaški risort Sent Anton am Arlberg. Njegov gradonačelnik Helmut Mal objasnio je da internetom navodno kruže saveti kako izbeći naložene zabrane i restrikcije te bez problema doći do grada, a najlakši je put vozom iz Ciriha.

Fotografije sa zabava kojima prisustvuje na desetine ljudi takođe se redovno pojavljuju na mreži, prenose austrijski izvori. Gradonačelnik je bio posebno kritičan prema "crnim ovcama" među stanodavcima Sent Antona, koji su strancima dopustili da tu prijave boravište s fiktivnim izgovorom da traže posao, iako posla u turizmu zbog slabe sezone nema, pa je i policija pooštrila kontrole kako bi se neželjeni gosti odvratili od takve namere.

U međuvremenu, prošlog je vikenda na području doline Zilertal potvrđeno izbijanje novog korona virusa povezanog sa skijanjem. U početku je zaraza potvrđena kod 16 zaposlenih na skijalištu, a u ponedeljak uveče bilo ih je već 29. Vlasti u Tirolu zabrinute su, jer je u zemlji već potvrđeno nekoliko slučajeva južnoafričke varijante novog korona virusa, koja je zaraznija od britanske.

U Zilertalu je već potvrđeno najmanje sedam takvih slučajeva. Još nije jasno kako je mutacija došla do Tirola, ali postoji sumnja da je povezana sa skijaškim turizmom. Osim zabava, sumnja se da bi izvor zaraze mogli da budu i turisti iz Nemačke, tako da skijališta mogu ponovo biti mogući izvor zaraze, kao što su bila i prošle godine, javila je agencija STA.

Jedna od teorija u vezi s time bila je kako je južnoafrička varijanta mogla da dođe u Tirol preko tirolskih hotelijera koji su za novogodišnje praznike boravili na golf turniru u Južnoj Africi. Više je njih nakon povratka bilo testirano na korona virus i bilo pozitivno, a navodno boravili u karantinu, kako im je bilo određeno.

