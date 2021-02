NEMAČKA ODBILA DA REGISTRUJE RUSKU VAKCINU: Neće ništa da rade prečicom, brinu zbog stanovništva

"Razlog za to je isti kao i krajem prošle godine kada su bile spremne prve vakcine. Federalna vlada i drugi evropski partneri su saopštavali da je poverenje u vakcinu za nas od posebne važnosti. Reč je bila o potrebi da građani imaju to poverenje, da nemaju osećaj da se negde išlo prečicom, što bi moglo nekako da se odrazi na bezbednost vakcine", rekao je Zajbert na brifingu, odgovarajući na pitanje zbog čega u pogledu "Sputnjika Ve" nije primenjena procedura hitne dozvole od strane nacionalnog regulatora. On je ponovo podsetio na stav nemačke vlade da su "sve vakcine, bez obzira na zemlju porekla, dobrodošle kada prođu sve faze procesa sertifikacije u Evropskoj agenciji za lekove i kada ih za tržište Evropske unije odobri Evropska komisija, koja može operativno da deluje u ovom slučaju".

Prošle godine, kada je Evropska unija tek započinjala proces zakazivanja isporuka vakcina, nemačko Ministarstvo zdravlja takođe je naglašavalo da se postupak registracije vakcina mora odvijati određenim redosledom kako bi stanovništvo imalo poverenja u odobrene lekove.

Ranije je nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da je ponudila predsedniku Rusije Vladimiru Putinu podršku nemačkog regulatora u procesu odobrenja ruske vakcine od strane Evropske agencije.

Vakcina "Sputnjik Ve" koju proizvodi Naučno-istraživački institut "Gamaleja" u saradnji sa Ruskim fondom za direktne investicije dobila je 11. avgusta potvrdu o registraciji od Ministarstva zdravlja Rusije, postavši tako prva registrovana vakcina protiv virusa korona na svetu.

Kurir.rs/Sputnjik

Kurir