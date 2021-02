OVO SE RETKO VIĐA: Akropolj beo od snega, a ovako izgleda smena straže po klizavici! Kolaps u gradu! (VIDEO)

Sneg, neobičan prizor u gradu sa više od 3 miliona stanovnika, zaustavio je i većinu usluga javnog prevoza, dok su srušena stabla izazvala nestanak struje u nekoliko predgrađa na planinama.

Takođe su zatvoreni delovi glavnog grčkog autoputa i otkazana je većina trajektnih usluga do ostrva, a prekinut je i let sa regionalnih aerodroma do Atine.

Portparol vatrogasne službe Vasilis Vatrakoianis rekao je da je služba primila više od 600 poziva za pomoć širom Atine.

"Pozivi su se uglavnom odnosili na oboreno drveće i prevoz ljudi zaglavljenih u svojim vozilima na bezbedno mesto, ali i na prevoz bolesnika sa dijalizom bubrega na lečenje“, rekao je on za državnu TV.

Jop jedan od nesvakidašnjih prizora zabeležen je prilikom smene straže na Sintagmi:

