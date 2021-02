RUSKA CRKVA OSTAJE DOSLEDNA: Ne prihvataju priloge u kriptovalutama

Prema odgovorima na pitanja koja je na Jutjubu prenosio portal Džisus, predsedavajući Odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije mitropolit Ilarion Alfejev rekao je da Ruska pravoslavna crkva ili RPC ne planira da stvara sopstvenu digitalnu valutu niti da prihvata kriptovalute uključujući Bitcoin (BTC) za priloge.

Međutim, mitropolit Alfejev je dodao da je moguće koristiti druge oblike tehnologije za slanje novca u crkvu kao telefonske pozive.

"Malo je verovatno da ćemo prihvatiti donacije raznih kripto valuta i bitkoina, niti ćemo puštati sopstvenu valutu", rekao je on. "Mislim da je sasvim moguće dati prilog za crkvu preko telefona."

Izjava je donekle ublaženi stav Alfejeva, koji je pre tri godine uporedio kripto valutu sa Ponzijevom šemom "iza koje nema ničega". U to vreme naizgled nije pravio razliku između kripto i tradicionalnih banaka, rekavši da je valuta "[utrla] put za lihvarenje, protiv čega je crkva uvek govorila".

RPC je navodno prošle godine bila u "izuzetno teškoj" finansijskoj situaciji, jer je pandemija zatvorila crkve u Rusiji na dva meseca. Iako je teško tačno utvrditi koliko vredi crkva s obzirom na tajnost oko njenog trošenja, neki izveštaji iz 2014. godine sugerišu da je RPC godišnje ima 150 miliona dolara dobiti.

Zakonodavci u Rusiji započeli su godinu donošenjem zakona koji daje kripto pravni status u zemlji, ali ne dozvoljava da se koristi kao način plaćanja. Predsednik Vladimir Putin je kasnije potpisao ukaz kojim se određeni javni zvaničnici primoravaju da obelodane svoje vlasništvo u kripto valutama do kraja juna. Međutim, pismo ruskog Ministarstva rada i socijalne zaštite objavljeno u decembru ukazuje na to da bi zvaničnici trebali likvidirati svoju digitalnu imovinu do aprila.

Kurir.rs/cointelegraph.com

